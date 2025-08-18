Más Información

El juez federal Edmundo Perusquia dictó sentencia de 11 años y un mes de prisión, así como multa de 37 mil pesos para Israel Jiménez Avila, “El Yeye” y Juan Antonio Cisneros Morales, “Dedos” o “El Dedotes” por acreditarse plenamente su responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, en perjuicio del periodista .

El 15 de diciembre del 2022, el comunicador sufrió un atentado cuando se dirigía a su casa.

La Fiscalía General de la República () informó que en la investigación se han obtenido sentencias condenatorias en contra de 11 personas por su participación en la asociación delictuosa que planeó y ejecutó el atentado en contra de la vida del periodista.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) determinó ejercer, en este caso, la facultad de atracción contemplada en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Esto toda vez que se acreditó que el delito se cometió con la finalidad de limitar, menoscabar y afectar su libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

La FGR enfatizó que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo las sentencias condenatorias

Por otra parte, Erick Azael Ramos Mendoza, quien también solicitó un juicio abreviado, pero por el cambio de su defensa legal la audiencia está programada para el 29 de septiembre.

