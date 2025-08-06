Más Información
Armando Escárcega Valdez, "El Patrón", sumó su segunda vinculación a proceso por el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, del que ya hay nueve sentenciados.
El juez Edmundo Manuel Perusquia procesó esta noche al "Patrón" por el delito de asociación delictuosa y le ratificó la prisión preventiva oficiosa, en audiencia privada celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, en la que estuvo presente Gómez Leyva.
Con esto, Escárcega Valdez suma dos procesos penales en su contra, uno por tentantiva de homicidio y otro por asociación delictuosa.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a "El Patrón" de ser el autor intelectual del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022.
El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo afirmó que durante la diligencia que más de cinco horas, expulsaron más de 100 datos prueba que fueron tomados en cuenta por el juez para determinar la vinculación a proceso.
