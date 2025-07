Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, "El Pool", uno de los implicados en el atentado contra Ciro Gómez Leyva, escribió una carta donde negó que Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ordenó el ataque contra el periodista.

En el programa matutino de Grupo Fórmula, la periodista Miriam Moreno contó que al acudir al Reclusorio Oriente para escuchar la audiencia de procedimiento abreviado de tres de los imputados en el caso de Ciro Gómez Leyva, un joven con el rostro tapado le entregó una carta por parte de Pool Pedro donde niega tener vínculos con "El Mencho".

“Dicen que yo declaré que el señor Mencho me ordenó matar al periodista CGL, lo que es una gran mentira, ya que yo no tengo ningún tipo de vínculo con el señor Mencho ya que yo nunca he tenido ningún tipo de comunicación con él [...] Yo deslindo en su totalidad al señor Mencho del atentado en contra del periodista CGL”, se lee en la carta presentada en el noticiero.

No es nada personal, espero que lo entienda, dice "El Pool"

De manera más personal, "El Pool" afirmó que acepta su implicación en los hechos, por lo que aceptó su responsabilidad, así como el procedimiento abreviado.

Subrayó que no tiene nada personal en contra del periodista Gómez Leyva y que espera que él lo entienda.

“Quiero también aclarar que no es nada personal en contra del periodista CGL. Espero lo entienda“, concluyó.

Por otro lado, Gómez Jaramillo también denunció irregularidades en su defensa jurídica, por lo que señaló que casi al final del proceso tuvo que cambiarla.

“Quiero declarar que mi anterior defensa tuvo muchas inconsistencias y manipulaciones respecto a lo publicado, por ello yo decidí cambiar mi defensa, para que todo fuera legalmente apegado y conforme a derecho”, detalló en su escrito.

Por su parte, el periodista afirmó que "El Pool" en sus declaraciones nunca dijo que había recibido instrucciones del CJNG.

Sin embargo, Gómez Leyva señaló que lo de "El Mencho" vino de "oídas", pues en la confesión, de "El Pool" presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) se mencionó que quien lo contrato, Armando Escárcega Valdez, "El Patrón" le dijo que la orden venía del CJNG y de "El Mencho".

