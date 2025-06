El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y encubrimiento, contra Vector Casa de Bolsa y quien o quienes resulten responsables, tras la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero hacia dicha institución propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por presuntamente haber desempeñado colectivamente un papel prolongado y esencial en el lavado de millones de dólares a favor de cárteles radicados en México, en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo, así como realizar transacciones irregulares con altos funcionarios del gobierno mexicano.

“Estos hechos derivan de diversas decisiones que han sido adoptadas por autoridades de los Estados Unidos, así como de elementos informativos documentados por organizaciones y medios de comunicación”, señala el escrito presentado ante el FGR.

Luego de interponer la denuncia, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, consideró que en este caso “surrealista de lo que está pasando en México” se configura dicho delito y el potencial encubrimiento de las mismas operaciones.

Denuncia PAN ante FGR a Vector Casa de Bolsa señalada por EU por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Foto: Especial

“Nosotros venimos a decirlo hoy con toda claridad, esto no es una ocurrencia del PAN, no se le está ocurriendo a la oposición en México, nosotros con base en esa noticia criminal, estamos generando esta denuncia con base en lo que dijeran instituciones gubernamentales de Estados Unidos. Esto no es una columna, no es un tuit que a alguien se le ocurrió, es una imputación directa del Departamento del Tesoro, del gobierno de Estados Unidos”, subrayó.

Ante los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la existencia de pruebas de lavado de dinero en las instituciones financieras señaladas por Estados Unidos, el dirigente panista afirmó que “las pruebas contundentes las generó la UIF desde hace un año, cuando alertó de que habían más de 30 transacciones por casi 50 millones de dólares. Ahí están las pruebas, de la misma UIF, de su mismo gobierno. No reconocer esas pruebas sería no reconocer las instituciones de su propio gobierno.

“Y segundo mensaje a la presidenta, se lo decimos desde Acción Nacional y a nombre de toda la oposición en este país, una vez más, un ejemplo más de cuando si se refieren a un tema en donde se imputa a un aliado político de este sistema, entonces la reacción de la presidenta es decir ‘exijo pruebas’. Ah, pero cuando se hace un señalamiento a personas de la oposición o que no son afines al sistema, entonces sentencia pública desde la Mañanera”.

Denuncia PAN ante FGR a Vector Casa de Bolsa señalada por EU por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Foto: Especial

