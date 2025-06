La Fiscalía General de la República (FGR) no logró imputar por ahora el delito de asociación delictuosa a Armando Escárcega Martínez, "El Patrón", presunto autor intelectual del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, debido a que su defensa consiguió este miércoles aplazar la diligencia, al interponer diversos incidentes de suspensión.

El juez de control Edmundo Manuel Perusquia, con sede en el Reclusorio Norte, determinó reprogramar la audiencia de imputación para el seis de agosto de este año, luego de que a Escárcega Valdez, preso por tentativa de homicidio, se le asignara un defensor público en esta causa penal.

Lo anterior, porque David Hernández, abogado particular "El Patrón", manifestó un posible conflicto de interés en su caso, ya que también representa a otros coimputados que hicieron señalamientos directos contra Armando Escárcega Valdez, lo que fue aceptado por el juez.

Desde un principio, David Hernández, representante de "El Patrón", intentó el diferimiento de la audiencia argumentando primero que el asesor de la víctima Ciro Gómez Leyva, no debía estar presente.

Asimismo, solicitó que se realizara sin la presencia de los medios de comunicación, ya que se ponía en riesgo la integridad de su defendido porque dentro del caso se señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como el grupo criminal detrás del intento de asesinato contra Gómez Leyva.

Entrevistado después de aplazarse la audiencia, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), afirmó que la defensa de Escárcega Valdez realizó varios intentos para diferir la audiencia, los cuales todos fueron desestimados por el juez de control Edmundo Manuel Perusquia.

"Y al final, cuando ya íbamos a iniciar la audiencia, el abogado defensor pidió un cambio de abogado porque podría tener algún conflicto de interés. El juez le designó un abogado de oficio al imputado y el abogado de oficio pide tener oportunidad de conocer el contenido de la carpeta porque si no, no podría hacer su función. Y en ese sentido, se fijó una nueva fecha de audiencia para el 6 de agosto", comentó.

Al cuestionarle si trata de una táctica dilatoria, el fiscal dijo desconocer cuál es la intención de la defensa de Armando Escárcega Valdez, pero, puntualizó, "sí había un interés de su parte en diferir la presente audiencia. Tan es así que exgrimieron cuatro o cinco razones antes de la que al final de cuentas el juez otorgó el diferimiento".

Aseguró que la FGR mantiene firme la intención de formular la imputación por el delito de asociación delictuosa agravada en contra de esta persona.

"El agravante corresponde al delito de homicidio en perjuicio de un periodista y por otro tipo de agravantes, temas de narcomenudeo y otro tipo de circunstancias. Todo eso no se pudo realizar en este momento. Vamos a hacerlo el 6 de agosto. Nosotros vamos a continuar con esa circunstancia y vamos a continuar formulando la imputación".

Sin embargo, dijo que el caso ya lleva algunos meses de retraso, entre la agenda del juzgado que está llena y las diferentes peticiones que ha tenido la defensa.

"Ya llevamos algunos meses, pero vamos a seguir avanzando y no queda otra más que seguir".

Sánchez Pérez del Pozo dejó en claro que al momento no hay posibilidad de establecer un criterio de oportunidad. "Hoy por hoy ya no hay posibilidad de criterio. No podemos descartar absolutamente nada en este momento, pero lo que sí es que hay una intención y hay una formulación, una intención de formular la imputación por este delito".

En tanto, el abogado de Armando Escárcega Valdez, David Hernández, aseguró que no podría ejercer un derecho de defensa a favor de "El Patrón", toda vez que representó a los otros imputados.

