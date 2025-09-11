Con flores blancas, rezos y el acompañamiento de vecinos, fue despedido en su domicilio de la colonia Xalpa, en Iztapalapa, Misael Cano, trabajador de limpia y obras de la alcaldía, quien perdió la vida tras la volcadura de una pipa de gas LP en el bajo puente de La Concordia.

En la fachada azul con amarillo de su casa, familiares instalaron una carpa con sillas donde se ofició una misa de cuerpo presente. El ataúd, rodeado de coronas florales, permaneció al centro del velorio, mientras amigos, compañeros de trabajo y vecinos acompañaron a la familia en medio del dolor.

Misael Cano, viajaba con su hija Estefany, quien se encuentra hospitalizada (11/09/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Misael viajaba junto con su hija Estefany rumbo a Los Reyes La Paz para recoger un conjunto de ropa que sería un regalo. Sin embargo, el trayecto quedó marcado por la tragedia. Estefany fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Lenin Negrete Rodríguez, hermano del fallecido, relató con voz entrecortada la angustia que vivieron tras el accidente:

Leer también: Explosión en Iztapalapa: Fiscalía de CDMX analiza dos líneas de investigación "muy importantes"

“Fue una odisea dar con el paradero de mi hermano y de mi sobrina. En medio de la confusión, no sabíamos dónde estaban, y ese tiempo se volvió eterno, lleno de dolor y desesperación. Ahora lo único que nos queda es recordarlo con cariño”.

Vecinos de la colonia también se sumaron al homenaje. La señora Rosa María, vecina de la familia, expresó; “Misael siempre fue un hombre trabajador, todos aquí lo conocíamos. Ayudaba a cualquiera que lo necesitara y por eso hoy estamos acompañando a su familia. Es una pérdida que duele a todos en la comunidad”.

Despiden a Misael Cano, trabajador de limpia y obras de la alcaldía, quien perdió la vida tras la volcadura de una pipa de gas LP (11/09/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Compañeros de trabajo de la alcaldía acudieron igualmente al velorio, algunos uniformados, quienes colocaron un arreglo floral a nombre de la plantilla de limpia y obras. Uno de ellos, que pidió reservar su nombre, comentó; “Misael era de los más responsables en el trabajo, siempre con una sonrisa. Nos duele despedirlo así, en estas circunstancias tan injustas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr