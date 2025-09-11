Más Información

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Pese a gusano barrenador, gobierno recortó presupuesto para sanidad e inocuidad, critica Consejo Nacional Agropecuario

Abril Díaz Castañeda, de 34 años, salió para buscar un mejor trabajo cuando quedó en medio de la en la calzada Zaragoza, que le dejó .

Su hermana Nitzia Díaz, señaló que hasta el momento, ni la empresa a cargo de la pipa ni el gobierno de la se han acercado para ofrecerles ayuda. Aunque el personal del hospital les aseguró que se harán cargo de todos los gastos.

En el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, también les presentaron al personal médico que será responsable de los cuidados de los pacientes, y confió en que están en buenas manos.

"Que se hagan responsables (la empresa). Con dinero no van a pagar lo que le pasó a mi hermana, pero no sé vale", señaló la mujer afuera del hospital.

Abril es madre de cuatro hijos: uno en preescolar, uno en primaria, una en secundaria y otra casi por entrar a la preparatoria. Buscaba un trabajo mejor para su familia.

"En mi caso (no necesito) nada, nada más un milagro. Creo que es lo que necesitamos todos los que estamos allá. Por momentos tenemos momentos de silencio, pero ya después vienen los recuerdos", dijo.

"Mi hermana está sedada todo el tiempo, porque por el grado de quemaduras que tiene no va a aguantar el dolor", lamentó.

