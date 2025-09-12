A más de 24 horas de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, José Arturo Tovar Torres, tío de Jesús Joel Tovar García, uno de los 94 lesionados por el accidente, con quemaduras en 90% de su cuerpo, aseguró que ningún seguro de la empresa Transportadora Silza se ha acercado a ellos.

“A 24 horas, nadie se ha acercado de la aseguradora de esa empresa, que finalmente tiene mucha responsabilidad. Pero no sabemos por qué no se ha hecho cargo, hemos estado atentos y nadie ha llegado hasta el momento, solamente han venido de Trabajo Social del Gobierno de la Ciudad, pero de la empresa, nadie”, acusó.

A Francisco Salvador, hijo de María Salud, otra de las víctimas, tampoco lo han buscado. “No sé los demás, desconozco los demás casos, pero nadie ha venido a acercarse con nosotros, un apoyo, económico o de salud con mi mamá. Entonces, creo que no saben que no sólo le cambiaron la vida a una persona, sino a muchas personas”.

Abril Díaz Castañeda, de 34 años, salió para buscar un mejor trabajo cuando quedó en medio de la explosión que le dejó quemaduras graves; su hermana, Nitzia Díaz, señaló que hasta ayer ni la empresa ni el gobierno se habían acercado para ofrecerles ayuda. En el Hospital Magdalena de las Salinas les dijeron que se harán cargo de todos los gastos.

“En mi caso [no necesito] nada, nada más un milagro”, agregó Nitzia.