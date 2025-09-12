Familiares de las víctimas internadas en el Hospital Doctor Rubén Leñero tras la explosión de una pipa de gas de este miércoles en el puente La Concordia, alcaldía Iztapalapa, aseguraron que el Gobierno capitalino habilitó un espacio al interior del nosocomio para hacer sus necesidades básicas.

Manifestaron que se trata de un área en urgencias donde pueden descansar, comer y pasar al baño.

"Está a partir de ayer y nada más está disponible para personas que tienen familiares en terapia intensiva que estuvieron en el accidente de la explosión", dijo Manuel Eduardo, hijo de María Salud, una de las afectadas.

Sólo se permite el acceso de uno o dos familiares para este beneficio. Foto: Rafael García

Agregó que hay tres horarios de comida y sólo se permite el acceso de uno o dos familiares para este beneficio.

Por ello Manuel Eduardo aún se encuentra a las afueras del Hospital Doctor Rubén Leñero junto a familiares de otras víctimas.

En esta zona, son decenas de civiles las que les llevan todo tipo de comida, desde agua, refresco, papel de baño, tacos de canasta, de guisado, tortas, tamales, café y atole.

Así como paraguas, sillas, bancos y otros insumos para que puedan pasar el día mientras llega la única hora de información.

