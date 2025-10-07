Más Información

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Resultado: México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Marcha Pro Palestina en CDMX; policía decomisa martillos, botellas de vidrio y cohetes durante operativo

Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política

Diputadas manotean y se empujan por conflicto Palestina-Israel; Kenia López Rabadán pide dos minutos de silencio

Diversos colectivos, organizaciones civiles y activistas se manifestaron este martes en la capital del país para exigir el , a dos años del inicio de la invasión israelí. Los asistentes demandaron al gobierno mexicano romper relaciones diplomáticas con Israel y adoptar una postura firme ante los crímenes cometidos contra el .

La movilización comenzó sobre la avenida Juárez, frente al Hemiciclo a Juárez y avanzó hacia . Durante su trayecto, algunos encapuchados realizaron pintas en la Glorieta del Caballito antes de continuar rumbo a la Embajada de los Estados Unidos en México.

En el cruce de avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez, un grupo con el rostro cubierto se enfrentó con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes respondieron a las agresiones utilizando gas extinguidor para dispersar los disturbios.

Elementos de la SSC, respondieron a las agresiones utilizando gas extinguidor para dispersar los disturbios. Foto: Juan Carlos Williams
La manifestación, que partió del Ángel de la Independencia y concluyó frente a la Embajada de Israel, se desarrolló entre consignas, banderas palestinas y pancartas en apoyo a las víctimas del conflicto. “¡Gaza resiste, Palestina vive!”, fue una de las frases más coreadas durante el recorrido.

Los participantes dirigieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que México rompa relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel. Aseguraron que el país debe mantener una política exterior basada en los derechos humanos y no ser cómplice del “genocidio palestino”.

Asimismo, los manifestantes expresaron su apoyo a la , una iniciativa internacional que busca romper el bloqueo impuesto a Gaza y llevar ayuda humanitaria a su población civil.

La movilización se realizó en el marco del segundo aniversario de la invasión israelí en Gaza, conflicto que ha dejado miles de muertos y una crisis humanitaria severa. Los asistentes encendieron veladoras frente a la Embajada de Israel en memoria de las víctimas y exigieron a la comunidad internacional acciones concretas para detener la guerra y garantizar justicia para el pueblo palestino.

Elementos de la SSC resultan lesionados

Durante el desarrollo de la marcha, al menos tres oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultaron lesionados durante la manifestación.

Los elementos policíacos fueron atendidos por paramédicos del escuadrón de rescates y urgencias médicas (ERUM).

dmrr/cr

