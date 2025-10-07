Tlalnepantla, Méx.— Una persecución policiaca derivó en una balacera sobre la avenida Mario Colín, a la altura de su cruce con la vía Gustavo Baz, luego de que el conductor de una unidad de transporte público concesionado de la Ruta 18, presuntamente en estado de ebriedad, se dio a la fuga para evitar un alto que le marcaron policías municipales.

Este lunes, a las 07:23 horas, uniformados le marcaron el alto al operador por su forma de conducir, la cual ponían en peligro la seguridad de los automovilistas y transeúntes, informaron las autoridades municipales.

El chofer, que circulaba sin pasajeros, huyó del lugar, por lo que se inició una persecución donde participaron tres patrullas municipales y elementos de Tránsito a pie.

Fue en la intersección que forman las avenidas Mario Colín y Gustavo Baz, donde los uniformados le dieron el primer alcance e intentaron detenerlo sin éxito, debido a que el operador comenzó a impactar varios automóviles, entre ellos dos patrullas, para seguir huyendo.

Al continuar su camino rumbo a Atizapán de Zaragoza, los elementos de la Comisaría de Tlalnepantla dispararon contra las ruedas del camión en un segundo intento para detener la marcha del operador.

Esto generó que metros más adelante la unidad ya no pudiera avanzar, logrando su detención en la avenida de los Maestros a la altura de calle Comonfort de la colonia San Andrés Atenco.

El chofer fue trasladado para recibir atención médica y quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para las investigaciones correspondientes.

Al respecto, las autoridades municipales de Tlalnepantla señalaron que seguirán actuando bajo los protocolos que marca la ley contra aquellas personas que quieran evadir la justicia.

El operador y la unidad involucrados en los actos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La Secretaría de Movilidad indicó que iniciará el proceso para la cancelación de su licencia de conducir, una medida que busca asegurar un mejor servicio y un trato digno a los usuarios del transporte público. “Seguimos trabajando para garantizar que este tipo de incidentes no se repitan y para sancionar a aquellos que incumplan la ley”.