Cajas secas y al menos un tracto camión se incendiaron en la zona de estacionamientos del Complejo Petroquímico Pajaritos, ubicado en el sur de Veracruz.

Fue durante la mañana de hoy cuando ocurrió el siniestro en dicha planta de Pemex ubicada en el puerto de Coatzacoalcos.

Elementos de distintas corporaciones de auxilio acudieron al sitio para atacar el fuego, el cual consumió cinco cajas secas, un tracto camión y un remolque.

El incendio provocó alarma entre la población que vive cerca de dicho complejo; autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas.

En tanto, se investigan las causas que originaron la configuración en los patios de las instalaciones petroquímicas.

