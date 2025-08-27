Más Información
Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano
Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo
Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"
Cajas secas y al menos un tracto camión se incendiaron en la zona de estacionamientos del Complejo Petroquímico Pajaritos, ubicado en el sur de Veracruz.
Fue durante la mañana de hoy cuando ocurrió el siniestro en dicha planta de Pemex ubicada en el puerto de Coatzacoalcos.
Elementos de distintas corporaciones de auxilio acudieron al sitio para atacar el fuego, el cual consumió cinco cajas secas, un tracto camión y un remolque.
El incendio provocó alarma entre la población que vive cerca de dicho complejo; autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas.
En tanto, se investigan las causas que originaron la configuración en los patios de las instalaciones petroquímicas.
afcl/LL