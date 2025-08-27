Más Información

Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán; “hacen un escándalo”, dice

Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán; “hacen un escándalo”, dice

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo

Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Cajas secas y al menos un tracto camión se incendiaron en la zona de estacionamientos del Complejo Petroquímico Pajaritos, ubicado en el .

Fue durante la mañana de hoy cuando ocurrió el siniestro en dicha planta de Pemex ubicada en el puerto de Coatzacoalcos.

Elementos de distintas corporaciones de auxilio acudieron al sitio para atacar el fuego, el cual consumió cinco cajas secas, un tracto camión y un remolque.

El incendio provocó alarma entre la población que vive cerca de dicho complejo; autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas.

En tanto, se investigan las causas que originaron la configuración en los patios de las instalaciones petroquímicas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses