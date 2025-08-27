La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a EL UNIVERSAL si el gobernador de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya, debe dar información sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada.

En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada si Rocha Moya ha colaborado para dar más información sobre las operaciones delictivas que hacía “El Mayo”.

“Pues eso tiene que decirlo la Fiscalía, quien lleva estas investigaciones es la Fiscalía General de la República. Lo que yo puedo decir es que hay mucha coordinación ahora en Sinaloa”, dijo al destacar que recientemente se trabajó conjuntamente para poner en marcha 100 patrullas para Culiacán.

Lee también Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Al referir que hay un trabajo permanente de coordinación entre el gabinete de Seguridad federal y el Gabinete de Seguridad estatal, la Presidenta indicó que “ahí va en la reducción de homicidios” en Culiacán, así como la disminución de robo de autos en Sinaloa y en carretera.

“Entonces se recupera la vida en Sinaloa frente a una situación, que repito, además, ahora que hablan tanto de "El Mayo" Zambada que nunca se explicó cómo fue esa detención”, declaró.

“¿Podemos decir que en Sinaloa ya se recuperó la paz?”, se le preguntó.

“Estamos trabajando, todavía tenemos que trabajar en todo el país, no solo es en Sinaloa. En todo el país hay que trabajar, nunca hay que decir ´ya acabamos´. ¡No, esto es un trabajo de todos los días! No hay un día que uno pueda descuidarse, todos los días hay que estar trabajando y como hace el equipo, operando todos los días en el marco de nuestras leyes”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr