Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destacó que en Quintana Roo se registra una disminución del 61.3% en el promedio diario de homicidio doloso, de julio del año pasado a julio de este año, mientras que Cancún ha logrado bajar este delito en 70.6%.

En conferencia de prensa matutina presidencial en Chetumal, Marcela Figueroa indicó que mientras en septiembre de 2024, la entidad registraba un promedio diario de 2 víctimas de homicidio doloso, en julio pasado se presentaron 0.77 homicidios en promedio al día.

"Destaca una disminución de 61.3% desde el inicio de la disminución de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum y el último mes de julio que acaba de concluir. Mientras que en el de septiembre de 2024, Quintana Roo registró un promedio diario de 2 víctimas de homicidio doloso, en julio presentó 0.77 homicidios en promedio al día.

"En la evolución del promedio diario de víctimas de homicidio doloso, Aquí vemos los meses de julio de los últimos 8 años. Como se puede ver en la gráfica, claramente este julio de 2025 es el julio más bajo desde 2017.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama (Morena), la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que en el municipio de Benito Juárez se registra una disminución de 70.6% entre julio del año pasado y julio de este año.

"En julio del año pasado se registró 1. 1 víctimas diarias en promedio y en julio de 2025 se cerró el mes con 0.32 homicidios", explicó.

apr