Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (), destacó que en se registra una disminución del 61.3% en el promedio diario de , de julio del año pasado a julio de este año, mientras que ha logrado bajar este delito en 70.6%.

En conferencia de prensa matutina presidencial en Chetumal, Marcela Figueroa indicó que mientras en septiembre de 2024, la entidad registraba un promedio diario de 2 víctimas de homicidio doloso, en julio pasado se presentaron 0.77 homicidios en promedio al día.

"Destaca una disminución de 61.3% desde el inicio de la disminución de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum y el último mes de julio que acaba de concluir. Mientras que en el de septiembre de 2024, Quintana Roo registró un promedio diario de 2 víctimas de homicidio doloso, en julio presentó 0.77 homicidios en promedio al día.

"En la evolución del , Aquí vemos los meses de julio de los últimos 8 años. Como se puede ver en la gráfica, claramente este julio de 2025 es el julio más bajo desde 2017.

Frente a la presidenta y la gobernadora (Morena), la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que en el municipio de Benito Juárez se registra una disminución de 70.6% entre julio del año pasado y julio de este año.

"En julio del año pasado se registró 1. 1 víctimas diarias en promedio y en julio de 2025 se cerró el mes con 0.32 homicidios", explicó.

