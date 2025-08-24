Culiacán.- Se investiga el ingreso a un hospital de la capital del estado de una persona del sexo masculino herida de bala procedente de la sindicatura de Topia, en el vecino estado de Durango, ya que se desconoce los motivos de la lesión que presentó en una de sus piernas.

Las autoridades de uno de los hospitales de Culiacán notificaron a la Fiscalía General del Estado que una persona de nombre Ezequiel “N” de 47 años, el cual fue trasladado en una camioneta particular, presentaba una lesión por arma de fuego.

El paciente fue atendido por personal médico sin que la herida de bala ponga en riesgo su vida, por lo que las autoridades judiciales abrieron una carpeta de investigación para conocer como sucedieron los hechos e identificar a los presuntos responsables de la lesión.

Por la ubicación del municipio de Topia, en la sierra del vecino estado de Durango, la familia de esta persona determinó trasladado vía terrestre hasta Culiacán para que recibiera atención médica especializada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL