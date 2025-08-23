TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Militares y fuerzas de seguridad federales y estatales detuvieron en el municipio de Frontera Comalapa a dos presuntos criminales , originarios de Guatemala, en posesión de armas de fuego y droga, informó la Fiscalía General del Estado.

Los dos sujetos detenidos fueron identificados como Víctor "N" y Carlos "N, como presuntos responsables de los delitos contra la salud, asociación delictuosa y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, en agravio de la sociedad, por hechos cometidos en Frontera Comalapa.

La aprehensión fue realizada sobre el tramo carretero del ejido El Sabinalito - El Jaboncillo "en acciones implementadas en el despliegue de elementos en relación a diligencias de cateos".

Lee también: Crematorio Plenitud: Colectivos de Ciudad Juárez realizan manifestaciones; exigen justicia a dos meses del caso

En ese punto de la región Sierra de Chiapas fueron detenidos los indiciados, a quienes previa inspección les aseguraron dos armas largas tipo AK47, calibre 7.62mm; cartuchos útiles calibre 7.62mm; dos chalecos tácticos. tres cargadores para arma larga y 20 bolsitas con marihuana.

Los dos guatemaltecos, las armas, los equipos tácticos y la droga quedaron a disposición ministerial para la definición jurídica.

En el operativo participaron integrantes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Lee también: Vinculan a proceso a Jovana "N" por presunto feminicidio en grado de tentativa; atropelló a una mujer de manera intencional en Chiapas

La Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad del Pueblo informaron esta semana que suman más de 50 órdenes de aprehensión que no están pendiente de ejecutarse en contra de líderes e integrantes del crimen organizado, que durante más de 2 años sometieron a Frontera de Comalapa e impidieron la paz. De esas órdenes de aprehensión, 4 tienen ficha roja de búsqueda internacional.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca dijo al respecto que hace más de 2 meses se realizó la solicitud de ficha roja ante Interpol México.

La petición de ayuda internacional ha sido para que la policía y autoridades de Guatemala "nos ayuden con la localización y detención de esos liderazgos de la delincuencia", precisó.

Lee también: Ni la tormenta apagó la ilusión: así se viven los XV años de Isela en Axtla de Terrazas, SLP; decenas de personas acuden a la celebración

Sobre el tema, el pasado miércoles, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que la delincuencia organizada que opera en Guatemala busca desacreditar la estrategia de seguridad pública que ha traído tranquilidad y paz social a Chiapas y trata de menoscabar las acciones legales e infundir que en el estado se realizan desplazamientos forzados por la delincuencia.

Esa delincuencia, enfatizó, "trata de menoscabar nuestras acciones y querer infundir que en Chiapas hay desplazamientos forzados por la delincuencia".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr