Ni la tormenta apagó la ilusión: así se viven los XV años de Isela en Axtla de Terrazas, SLP; decenas de personas acuden a la celebración

La lluvia cubrió el municipio de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, justo cuando estaba por iniciar la fiesta de los XV años de Isela, pero ni el clima, ni la ausencia inicial del grupo musical impidieron que la celebración se convirtiera en una tarde inolvidable.

En diversas publicaciones en redes sociales se puede ver como familiares, amigos y vecinos llegaron con toda la disposición de acompañarla en un momento tan especial.

Aunque el agua caía con fuerza, la música no faltó: los asistentes, con celulares en mano, improvisaron canciones, corearon melodías y mantuvieron el ánimo en lo más alto, demostrando que la alegría no depende de las circunstancias, sino del corazón de quienes la comparten.

Ni la lluvia ha detenido el festejo de los XV años de Isela, en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. (Foto: especial)

El festejo se desarrolla al momento sin contratiempos y conforme avanza el día el ambiente va creciendo.

Así mismo ya se anunció la presencia del cantautor Meño Segovia, quien acudió a la fiesta para unirse al festejo. Su llegada fue recibida con entusiasmo y sorpresa.

Lejos de convertirse en un problema, la tormenta dio un toque especial a los XV años de Isela y es prueba de que la segundas oportunidades como el caso de la fiesta, siempre son mejores.

