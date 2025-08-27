Más Información
Pachuca.- Autoridades municipales de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, localizaron el cuerpo sin vida de una mujer que estaba parcialmente envuelto en plástico, dentro de un canal de aguas negras de esa demarcación.
Se dio a conocer que el cuerpo flotaba en el afluente conocido como Las Cadenas-Manantiales, ubicado sobre la carretera Huitel-Manantiales, por lo que vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades locales.
El hallazgo fue realizado por elementos de Seguridad, quienes fueron alertados durante la mañana. Según se informó, únicamente eran visibles las extremidades inferiores.
Ante ello, los elementos acordonaron el área y restringieron el acceso a los pobladores hasta la llegada del Ministerio Público.
Tras el rescate, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras se mantiene abierta una carpeta de investigación para continuar con las diligencias correspondientes.
Dentro de las primeras indagatorias, se señaló que la mujer pudo haber sido arrastrada por la corriente debido a las fuertes lluvias registradas en la zona. No obstante, se activaron los protocolos de feminicidio para la investigación.
aov/cr