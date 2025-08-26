La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 26 de agosto en nueve alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.

En esas alcaldías se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 18:30 y las 22:00 horas.

Ante este pronostico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

Además de evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

