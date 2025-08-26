Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por intensificación de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 26 de agosto en nueve alcaldías de la Ciudad de México.

Las son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.

En esas alcaldías se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 18:30 y las 22:00 horas.

Ante este pronostico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

Además de evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

