La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso, cielo mayormente nublado, lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo en la Ciudad de México para este martes 26 de agosto.
Se esperan lluvias fuertes en el sur y poniente de la capital entre las 15:00 de la tarde y las 3:00 de la madrugada del miércoles.
Además, vientos con rachas fuertes en el norte, desde las 16:00 y hasta las 19:00 de la tarde.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 25°C y la mínima 15°C.
