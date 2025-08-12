La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que drones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos sobrevuelen territorio mexicano en acciones contra los cárteles de la droga, como aseguró Jesse Watters, conductor de la cadena Fox News.

“En este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición a México para algún apoyo”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional.

Comentó que hay marcos de colaboración entre ambos países.

“No es algo nuevo, pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular, de algún caso. Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos, primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás, jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México. Es un país libre, soberano, independiente”, insistió.

La titular del Ejecutivo federal reiteró que México colabora con Estados Unidos en temas de seguridad, “pero nunca nos subordinamos y jamás permitiríamos, jamás, que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano”.

Aclaró que estas acciones que se han hecho en algunas ocasiones “para algún asunto particular”.

“Y de paso.... ¿Cómo dice el Himno? Y si osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, piensa, ¡oh, Patria querida!, que el cielo un soldado y una soldada (sic) en cada hijo te dio”, expresó.

En abril pasado, Sheinbaum aseguró que no había nada ilegal en los vuelos de drones de Estados Unidos sobre territorio mexicano, luego de que medios estadounidenses reportaron que la CIA realizaba misiones de espionaje aéreo sobre grupos criminales en el país.

“No hay nada ilegal, lo que hay es una coordinación y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora (...) Estos vuelos con parte de coordinación, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y gobierno de México, y muchas veces es a petición, o más bien todas las veces es bajo petición del gobierno de México de colaboración, de información para poder atender condiciones de seguridad”, dijo en su momento.

Tropas de EU en América Latina

El viernes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el uso de militares contra los cárteles del narcotráfico en América Latina para “proteger” a su país, una acción que supondría ir un paso más allá en la guerra de Washington contra el fentanilo.

“América Latina tiene muchos cárteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que proteger nuestro país. No lo hemos hecho durante cuatro años”, dijo Trump.

El mandatario reconoció que “libran un juego difícil”, aunque justificó que lo hace por su país. Sin embargo, no dio más detalles de alguna operación.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declaró que México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio, además de que hay coordinación con el país vecino en seguridad, con respeto a las soberanías.

Esto después de que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, declaró que se usarán “todas las herramientas” contra los cárteles de las drogas.

“Cada quien debe trabajar en su país para atender las causas que provocan las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y de armas. Nuestra cooperación se basa en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación”, aseveró la SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Agregó que nuestro país cuenta con una estrategia nacional de seguridad para construir la paz con justicia, “a partir de la atención a las causas estructurales que propician la violencia y avanzar en que haya cero impunidad”.

La Cancillería reiteró que México seguirá trabajando de manera coordinada con Estados Unidos, en particular en el combate al tráfico ilícito de drogas y de armas, lo cual es fundamental para disminuir la violencia en el país.