México tuvo en enero pasado un déficit comercial de 6 mil 481 millones de dólares (mdd) pese a una subida de 8.1% de las exportaciones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi recordó que el déficit de enero está por encima de la cifra también negativa de 4 mil 558 millones de dólares del mismo mes de 2025 y se registró después del superávit de 2 mil 430 millones de dólares de diciembre pasado.

El cambio mensual "se originó de la disminución en el saldo de la balanza de productos no petroleros" y “de un menor déficit de la balanza de productos petroleros”, apuntó el organismo autónomo en su reporte.

Además del incremento del déficit, las exportaciones totales aumentaron un 8.1% interanual en enero hasta los 48 mil 007 millones de dólares, según precisó el organismo con base en cifras originales.

El país cerró 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

mcc