“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

Harfuch dice que hay cuatro posibles sucesores de "El Mencho" en el CJNG; todos están bajo investigación, asegura

Caen 8 presuntos integrantes del CJNG en Puerto Vallarta a cinco días de la caída de "El Mencho"; son ligados a narcobloqueos

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

Verde: no hay traición en reforma electoral; si no apoyan, no hay plan B: Morena

Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice

"El Lexus" cayó junto a 8 más en Matamoros; Fuerzas Especiales, GN y Fuerza Aérea Mexicana participaron en operativo, detalla Harfuch

… Y “El Mencho” se armó carnaval con Grupo Firme y Julión Álvarez

Embajador: Cuba tiene condiciones y capacidad para resistir una agresión militar

Reforma electoral propone que 500 diputados y 96 senadores realicen campaña para obtener el voto; así serán asignados

Detienen a alumnos por llevar arma; en CCH Sur reciben amenaza

Vehículo que transportaba peregrinos de Toluca choca con camión estacionado en Avenida Constituyentes; hay al menos 15 lesionados

México tuvo en enero pasado un de 6 mil 481 millones de dólares (mdd) pese a una subida de 8.1% de las exportaciones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ().

El Inegi recordó que el déficit de enero está por encima de la cifra también negativa de 4 mil 558 millones de dólares del mismo mes de 2025 y se registró después del superávit de 2 mil 430 millones de dólares de diciembre pasado.

El cambio mensual "se originó de la disminución en el saldo de la balanza de productos no petroleros" y “de un menor déficit de la balanza de productos petroleros”, apuntó el organismo autónomo en su reporte.

Además del incremento del déficit, las exportaciones totales aumentaron un 8.1% interanual en enero hasta los 48 mil 007 millones de dólares, según precisó el organismo con base en cifras originales.

El país cerró 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

