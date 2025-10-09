Más Información

Luego de dos meses sin cambios, el (IMEF) ajustó al alza el pronóstico esperado para el déficit de las finanzas públicas para este y el siguiente año, según la encuesta mensual del .

Para el 2025 el consenso de 43 analistas del Comité Nacional de Estudios Económicos del organismo, elevó de 3.9% a 4% el saldo negativo respecto del .

Es decir, que están previendo que el déficit público tradicional, que mide la diferencia entre los ingresos y el gasto público del gobierno federal sin considerar el pago de intereses de la deuda, está aumentando más de lo previsto.

También anticipan que para 2026 se reduce la capacidad fiscal de las finanzas públicas al ampliar el déficit público en su versión tradicional de 3.5% a 3.7% del producto interno bruto (PIB).

Por otro lado, en la encuesta no se hicieron cambios para la expectativa de crecimiento para la economía.

En en el ejercicio correspondiente a octubre 65% de los participantes consideró mantener su estimación en 0.5% para 2025.

Destacó el pronóstico más optimista con 1.9% y el más pesimista de -0.1%.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL
IMEF mantiene previsiones para inflación

Mientras que para 2026 por tercer mes consecutivo ratificaron el 1.3% para la evolución del PIB.

Tampoco movieron sus predicciones para la inflación para el presente año y el próximo al quedar en 4% y 3.8%, respectivamente.

En las expectativas inflacionarias para 2025 el 47% de los participantes no modificó su estimación previa, pero todavía existe quien la ubica por arriba del 4% con el 4.4%, mientras que del otro extremo la más mínima en 3.5%.

Así, los analistas revisaron a la baja la tasa de política monetaria al cierre del presente año de 7.25% a 7%; para el 2026 terminará en 6.5%, mismo nivel en comparación a la encuesta previa.

Otras variables como el mejoraron con una cotización a fin de año de 19 unidades frente a los 19.30 pesos por dólar que tenían en septiembre.

En tanto que para el siguiente año esperan que la moneda nacional se siga fortaleciendo frente al billete verde al reducir el nivel de valuación de 20 a 19.95 pesos.

