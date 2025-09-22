Más Información

“Asesinaron a nuestra juventud en México”; Petro lamenta asesinato de BKing y el DJ Regio Clown

“Asesinaron a nuestra juventud en México”; Petro lamenta asesinato de BKing y el DJ Regio Clown

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Uno más; Francia reconoce Estado de Palestina en la ONU

Uno más; Francia reconoce Estado de Palestina en la ONU

Sheinbaum reacciona a nota de EL UNIVERSAL; asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Sheinbaum reacciona a nota de EL UNIVERSAL; asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Ousmane Dembélé derrota a Lamine Yamal y conquista el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé derrota a Lamine Yamal y conquista el Balón de Oro 2025

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

Delfina Gómez entrega su Segundo Informe de Labores ante el Congreso del Edomex

Delfina Gómez entrega su Segundo Informe de Labores ante el Congreso del Edomex

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

Petro lanza SOS a Sheinbaum; pide ayuda para localizar a artistas colombianos desaparecidos en México

Petro lanza SOS a Sheinbaum; pide ayuda para localizar a artistas colombianos desaparecidos en México

En México, 40% de los jóvenes sin empleo: OIT

En México, 40% de los jóvenes sin empleo: OIT

Encuesta previo a informe; aprueban a Delfina Gómez 6 de cada 10 mexiquenses

Encuesta previo a informe; aprueban a Delfina Gómez 6 de cada 10 mexiquenses

Secretaría de Cultura de la CDMX paga 22 millones de pesos por conciertos de Residente y Muguruza

Secretaría de Cultura de la CDMX paga 22 millones de pesos por conciertos de Residente y Muguruza

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (), estimó que hay un potencial de 48 millones de personas que podrían verse afectadas con la propuesta de aumento del 0.5% al 0.9% del impuesto al ahorro que contiene el .

La presidenta del organismo, Gabriela Gutiérrez Mora, estableció que si bien en la iniciativa de se menciona que es temporal, no resulta así para todos los contribuyentes.

Hizo ver que hay casos en que no presentan declaración cada año.

Lee también

Señaló que en México se calcula que aproximadamente 33 millones de trabajadores se encuentran en la economía informal y no declaran.

A estos se suman cerca de 15 millones de trabajadores que por su nivel de ingresos no presentan .

Con lo cual, advirtió, 48 millones de potenciales ahorradores podrían verse afectados por no poder acreditar dicho.

Lee también

Es decir, que no están obligados a hacer su declaración porque no rebasan los ingresos obtenidos de 400 mil pesos al año.

El presiente del Comité de Estudios Económicos, Víctor Manuel Herrera, destacó que la retención del (ISR) sería sobre el monto de los ahorros.

Los que declaran anualmente ante el fisco tienen la posibilidad de acreditar el gravamen.

Lee también

Pero los que no, que son la mayoría, representará casi el doble de aumento. Va a desalentar porque les van a quitar el 1% de su ahorro.

Por su parte, el presidente de la ponencia IMEF 2025, Roberto Arechederra Pacheco, dijo que el paquete fiscal 2026 trae impactos directos e indirectos para la inclusión financiera.

Lo anterior, advirtió, en un país de muy baja bancarización y alto uso de dinero en efectivo, desalentará la formalidad al .

Lee también

"No abona a la inclusión financiera, se hará poco atractivo el ahorro y minará la confianza en el sistema bancario", aseguró.

Tampoco la propuesta para que los bancos ya no puedan deducir de impuestos las cuotas del IPAB.

Por su parte, el presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales, Pedro Aguilar Domínguez, aseguró que los inversionistas que tienen su dinero en la plataforma de, también se verán afectados con la propuesta del incremento en la retención del ISR.

Lee también

A lo anterior, se suma la medida que se pone a consideración del Congreso de eliminar el tratamiento fiscal para la deducción de créditos incobrables, añadió la presidenta del IMEF, Gabriela Gutiérrez.

De ser aprobada, alertó, es posible que afecte la colocación del crédito, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y las personas.

“Si la autoridad cree que ha habido abusos en la incobrables, puede reforzar su regulación y supervisión”, estableció.

Lee también

Pero lo que propone va en contra de una mayor bancarización, sentenció.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre. Foto: Canva

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre

Nuevo examen de ciudadanía/ AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos: Número de preguntas, reglas, dificultad y cuándo entra en vigor

Halloween. iStock/ gorodenkoff

Inicia la mejor temporada del año: ¿Cuántos días faltan para Halloween, Thanksgiving y Navidad?

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto