Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea

Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Detienen en Michoacán a "Llanero", ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Sheinbaum defiende iniciativa de Ley de Amparo; "protege a la ciudadanía, no se elimina ningún derecho", señala

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Adán Augusto en la cárcel sería positivo para Morena y Sheinbaum: Claudio Ochoa; "tienen todo para hacer lo correcto", dice

Base de Sedena, entre primeras obras del Tren México-Querétaro

Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró

En menos de un mes, capturan a viuda e hijas de "El Ojos", líder del Cartel de Tláhuac

Cabeza de Vaca asegura que es un perseguido político de AMLO por destapar huachicol fiscal; "ni me doblo ni me vendo"

Washington. Las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación preliminar sobre el sistema de conducción semiautomática Full Self Driving (FSD) de tras recibir informes de incidentes que provocaron varios heridos.

La Oficina de Investigación de Defectos (OID) de la Administración Nacional de de EU (NHTSA en inglés) señaló en su sitio web que la investigación analizará "el alcance, la frecuencia y las posibles consecuencias" de las maniobras ejecutadas con FSD que "constituyen infracciones".

El organismo indicó que ha identificado varios incidentes en los que FSD provocó "comportamientos del que infringieron las leyes de seguridad vial".

Los incidentes están agrupados en dos categorías: vehículos que entran en una intersección "infringiendo una señal de tráfico en rojo" y los casos "en los que el FSD ordena un cambio de carril hacia el sentido contrario de la circulación".

OID tiene al menos 18 denuncias sobre la primera categoría de incidentes y otros seis de circulación en el sentido contrario.

"De estos incidentes, cuatro provocaron una o más lesiones", indicó NHTSA.

En el pasado, Tesla y su consejero delegado, han comparado FSD, por el que el fabricante cobra una de unos ocho mil dólares al año, como un sistema de conducción autónoma.

Pero en su web, OID dijo que "Tesla describe el FSD como un sistema de automatización parcial de nivel 2, según la clasificación SAE, que requiere un conductor plenamente atento y comprometido con la tarea de conducción en todo momento".

El sistema de clasificación de SAE cuenta con seis niveles, empezando por 0, para vehículos sin ningún tipo de.

El nivel más alto es 5, que es la automatización total en la que el vehículo no requiere y puede operar en cualquier entorno y condición.

En 2015, Musk aseguró que Tesla tendría vehículos totalmente autónomos en 2018. En 2021, Musk insistió que FSD lograría el nivel 5 de automatización a finales de ese mismo año. En 2024, el empresario dijo que el "Full Self-Driving sin supervisión" estaría disponible pronto.

