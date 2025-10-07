El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla anunció el martes la comercialización de versiones más económicas de sus populares coches Model 3 y Model Y, en un contexto de creciente competencia y tras la eliminación de un subsidio al sector en Estados Unidos.

"El Model Y Standard y el Model 3 Standard están aquí", indicó el grupo en una serie de mensajes en su cuenta de X sobre sus "vehículos más asequibles".

Cuestan menos de 40 mil dólares, pero los expertos esperaban un rango de 25 mil a 30 mil dólares.

La acción de Tesla, que había subido más de 5% el lunes en la Bolsa de Nueva York tras unos mensajes misteriosos publicados el día anterior en X, cayó el martes cuando finalmente se reveló el misterio.

Al cierre de la jornada, la empresa de Elon Musk retrocedió 4.45%.

La cotización de las acciones ha estado cerca de alcanzar máximos históricos a pesar de que las ventas y las ganancias han caído en los últimos trimestres.

Tesla trata de revertir la caída en ventas

El nuevo Model Y, que cuenta con un interior simplificado, surge tras una caída en las ventas de Tesla, que abarca la mayor parte del año pasado debido a boicots anti-Elon Musk dirigidos a la empresa.

La empresa lidia con un probable impacto en la demanda tras la expiración, a finales de septiembre, de un crédito fiscal federal de hasta siete mil 500 dólares para compras de vehículos eléctricos.

En comparación con los modelos anteriores, el nuevo Model Y viene con un alcance más corto de 594 kilómetros (321 millas), menos altavoces de audio y un interior de tela, no de microgamuza. El modelo también carece de un techo de vidrio panorámico y una pantalla táctil en los asientos traseros.

El nuevo Model 3 también redujo su alcance, la iluminación ambiental y otras características.

Los nuevos modelos enfrentan una fuerte competencia en el rango de los 40 mil dólares para vehículos eléctricos por parte de modelos como el Mustang Mach-E de Ford, el Equinox EQ de Chevrolet y el Ioniq cinco de Hyundai.

