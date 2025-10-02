El fabricante de vehículos eléctricos Tesla registró en el tercer trimestre de 2025 un aumento de las ventas del 7% con respecto al año anterior, muy por encima de las expectativas.

Después de tres meses consecutivos en descenso, el anuncio representa una señal de recuperación para el grupo dirigido por Elon Musk.

Entre julio y septiembre, Tesla entregó 497 mil 099 vehículos, según un comunicado publicado el jueves, frente a los 440 mil que esperaban los analistas.

