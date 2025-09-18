Banco Santander México informó que desde 2020 ha financiado más de 2 mil 700 vehículos Tesla en el país, con un monto acumulado de mil 819 millones de pesos.

El banco explicó que al ser la firma bancaria preferente de Tesla en nuestro país, la compra de estas unidades incluye condiciones preferenciales de financiamiento, como tasas de interés competitivas, planes sin comisión por apertura, atención en las agencias y la posibilidad de realizar el proceso de crédito en línea.

La institución financiera destacó que la demanda de este tipo de unidades impulsó la inauguración de una nueva tienda Tesla en Bosques, Ciudad de México, en respuesta a la demanda creciente de unidades eléctricas y mayor apetito por este tipo de movilidad.

El director ejecutivo automotriz en Banco Santander México, Alejandro Vázquez Ochoa, dijo que la movilidad eléctrica representa una transformación en el mercado y subrayó que la banca puede acelerar la adopción de nuevas tecnologías mediante financiamientos más flexibles.

“Creemos que la movilidad eléctrica no es solo una tendencia, sino el camino hacia un futuro más sustentable. Nuestra alianza con Tesla refleja cómo la banca puede acelerar la adopción de nuevas tecnologías, ofreciendo soluciones de financiamiento accesibles y competitivas que permiten a más mexicanos sumarse a la transformación hacia una economía baja en carbono.

"Estamos comprometidos en transformar la movilidad en México, haciendo de la sustentabilidad y la innovación una realidad accesible”, dijo el directivo.

El banco de origen español resaltó que con la apertura de esta nueva agencia en la capital del país, Santander y Tesla buscan fortalecer su posición como aliados estratégicos en el financiamiento automotriz sostenible, respaldando el crecimiento de los vehículos eléctricos en el mercado nacional.

“Tesla y Santander fortalecen su posición como aliados estratégicos en la movilidad del futuro, respaldando con resultados financieros tangibles la transición hacia un mercado automotriz más sostenible en México”, dijo Santander.

