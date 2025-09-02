Openbank, el banco digital de Santander, reportó que a seis meses de su lanzamiento en México, superó los 300 mil clientes registrados, con más de un millón 300 mil transacciones.

En febrero pasado, la directora global de Santander, Ana Botín, lanzó de forma oficial a Openbank, uno de los más grandes y con mayor aceptación en Europa, con el cual el banco español busca competir en el mercado mexicano en un momento donde están incursionando más jugadores totalmente tecnológicos.

“México es un país estratégico para Santander y celebramos que, en sus primeros seis meses de operaciones, Openbank ha superado los objetivos que nos planteamos, ganando la confianza de los clientes con una experiencia digital global. Estamos afianzando nuestro arraigo en el país”, dijo el director general de Grupo Financiero Santander México, Felipe García Ascencio.

Openbank resaltó que a medio año de operaciones en el país, ha captado más de 5 mil millones de pesos en cuentas, en un momento donde la firma ofrece tasas de interés atractivas para competir con otros jugadores.

Openbank implementa medidas para reforzar la seguridad de los clientes

El banco sumó dos nuevos productos diseñados para reforzar la protección a los clientes. El primero es un seguro que cubre todas las compras digitales frente a robo o daño accidental durante los 30 días posteriores a su adquisición.

El segundo es una protección de precio en compras en línea donde el cliente recibe un reembolso si se baja el precio hasta por 30 días después de la compra.

Openbank amplió también su oferta con nuevas funcionalidades entre las que destaca Google Wallet, que facilita a los clientes vincular sus tarjetas y realizar pagos digitales rápidos y seguros desde el celular.

Algunas actualizaciones adicionales también incluyen transferencias inmediatas, pago de servicios, monitoreo de los gastos en tiempo real, y la creación de los apartados en la cuenta básica, ofreciendo a los clientes una forma más segura e intuitiva de gestionar su dinero, permitiéndoles reservar fondos en espacios privados y fomentar el hábito del ahorro con mayor confianza.

“Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera revela que 6 de cada 10 personas en México ya utilizan servicios financieros digitales. En este contexto, Openbank reafirma su compromiso con el desarrollo de tecnologías y productos que acompañan esta evolución y que promueven el acceso a servicios bancarios de última generación”, dijo Openbank.

