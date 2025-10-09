El almirante retirado Fernando Angli Rodríguez, director general de operación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), dijo que ya se alistan 14 laboratorios para analizar hidrocarburos en aras de evitar más huachicol fiscal.

”Son 14 laboratorios, siete van a operar en las aduanas fronterizas y siete van a van a operar en las aduanas marítimas y con esto se busca hacer laboratorios exclusivamente para hidrocarburos para poder determinar qué tipo de hidrocarburos es”, dijo en el marco del XXIX Congreso Anual de Agentes Navieros.

Además, el funcionario aseguró que desde que llegó a la agencia, entre abril y mayo, no ha habido problemas por la situación del huachicol fiscal.

Lee también "Si alguien combatió el huachicol fiscal fue AMLO", dice Rocío Nahle, exsecretaria de Energía

”Yo creo que todo eso va a funcionar muy bien”, señaló en el Congreso de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac).

El ejecutivo también subrayó que han aumentado los niveles de análisis en la contratación de personal para evitar la filtración de información desde dentro de la Agencia.

”Ya no contratamos a nadie que no sea profesionista o que no tenga nivel licenciatura. A nadie. No sé si oyeron en las pláticas, pero comentaba que ninguna excelente capacitación va a sustituir una mala selección. Entonces, estamos tratando de seleccionar gente ad hoc para operar con nosotros”, señaló el funcionario.

Además explicó que en la actualidad los análisis del hidrocarburo de los barcos se realiza desde los puertos hasta los laboratorios de la Ciudad de México, lo que tarda 24 horas.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) alista 14 laboratorios para evitar el huachicol fiscal. Foto: ANAM

Lee también Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Mientras se determina si el producto es el que se indica, respecto a lo que se quiere importar, los barcos esperan en los puertos.

Huachicol fiscal requirió colaboración de mandos navales

En la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) se explica que para que el huachicol fiscal haya ingresado al país se necesitó que el Laboratorio Central de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), bajo la dirección de mandos navales, certificara como aceite lo que en realidad era gasolina.

Y es que resulta que el huachicol fiscal consiste en la importación de gasolina mediante una fracción arancelaria distinta, como aceite para no pagar impuestos respectivos.

En las averiguaciones de la FGR, diversos buques introdujeron millones de litros de combustible ilegal a través de las Aduanas de Altamira y Tampico, supuestamente con la colaboración de altos mandos de la Marina.

Lee también SHCP advierte riesgos para funcionarios que investigan huachicol fiscal; exige respeto a su trabajo

Estos cargamentos fueron autorizados gracias al aval de las oficinas centrales de la ANAM, ubicadas en la Ciudad de México, donde se encuentran los laboratorios.

De acuerdo con una investigación de la FGR en contra de los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, oficiales de la Armada señalados como líderes del contrabando de combustible, los laboratorios de la ANAM clasificaron como aceite diésel la carga de 30 embarcaciones que en realidad transportaban gasolina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc