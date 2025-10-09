Al asegurar que bajo el gobierno pasado se cancelaron permisos de importación de combustibles, Rocío Nahle, exsecretaria de Energía del gobierno federal pasado, dijo que no fue difícil detectar el huachicol fiscal entre 2018 y 2024.

”Si alguien combatió el huachicol en todas sus modalidades fue Andrés Manuel López Obrador y hoy lo está haciendo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo la actual gobernadora de Veracruz.

En el marco del XXIX Congreso Anual de Agentes Navieros, fue cuestionada sobre el por qué en la administración pasada fue difícil detectar el huachicol fiscal, a lo que respondió que no lo fue y que incluso desde el inicio se combatió.

Lee también Sheinbaum descarta investigación contra Rocío Nahle por robo de combustible; gobernadora disminuyó los permisos de importación, dice

”El presidente López Obrador, desde el primer momento, el primer mes, diciembre del 2018, dio indicaciones para combatir el huachicol por las tuberías y el huachicol fiscal”, dijo la secretaria de Energía del sexenio pasado.

XXIX Congreso Anual de Agentes Navieros. Foto: Everardo Martínez - EL UNIVERSAL

”Lo primero que hicimos fue eliminar mil 300 permisos de importación que se tenían sin haber reportado ingresos al SAT. Eso del 2014 al 2018 después de la reforma energética que aprobó el PRI y el PAN y esos mil 300 permisos se dieron en el gobierno del presidente Peña Nieto, ese es el huachicol fiscal”, añadió.

”Con el presidente López Obrador no se dieron permisos y de mil 377 solamente se quedaron 37 permisos con ellos haciendo un balance día a día. Yo sí tengo que reconocer a las autoridades que esto es de todos los días. Todos los días cuidar nuestras aduanas, nuestras fronteras y el balance energético”, apuntó en el Congreso de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac).

Lee también Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Huachicol fiscal creció en sexenio pasado, afirma sector privado

Actualmente, hay diversas investigaciones sobre este huachicol fiscal, que es la importación de combustibles con otra fracción arancelaria para no pagar los impuestos correspondientes al SAT.

Contrario a lo que dijo la extitular de Sener, el sector privado ha señalado que este fenómeno creció en el sexenio pasado al grado de invadir al mercado formal, al alcanzar uno de cada tres litros que se distribuyen y comercializan en el país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc