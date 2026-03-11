Los mercados internacionales cerraron ayer una jornada agitada, en la que destacó la caída del precio del crudo y con los inversionistas poniendo la mirada en la evolución de las hostilidades en Oriente Medio, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán, que han escalado a otros países de la región.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este martes 11.94%, a 83.45 dólares por barril, después de que la Armada de EU desmintiera que haya escoltado a algún petrolero a través del estrecho de Ormuz, controlado por Teherán y por donde circula casi 20% del petróleo mundial.

En tanto, el petróleo Brent se desplomó 11.28%, hasta situarse en 87.80 dólares por barril, y la mezcla mexicana se vendió en 77.54 dólares por tonel, una caída de casi 13%.

Antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido de que cualquier intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz sería respondido “20 veces más fuerte” que las acciones anteriores en un intento de disuadir ataques iraníes a la navegación.

De los mercados de capitales, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un avance de 0.76%, rompiendo tres sesiones a la baja, para que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicara en 67 mil 397.94 unidades.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 0.07%, hasta 47 mil 406 enteros; el S&P 500 perdió 0.21%, a 6 mil 781 unidades, y el Nasdaq avanzó 0.01%, hasta 22 mil 697 puntos. Agencias