Más Información

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

México no aceptaría participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE; "cada quien debe trabajar en su país"

México no aceptaría participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE; "cada quien debe trabajar en su país"

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada; superó una caída y un pinchazo

Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada; superó una caída y un pinchazo

Repuntan defunciones, tras dos años a la baja

Repuntan defunciones, tras dos años a la baja

Migrantes acusan a INM por cobrar multa de 11 mil pesos

Migrantes acusan a INM por cobrar multa de 11 mil pesos

Luisa Alcalde arremete contra la oposición por la reforma electoral; crítica a Fox, Ugalde, Córdova y Anaya

Luisa Alcalde arremete contra la oposición por la reforma electoral; crítica a Fox, Ugalde, Córdova y Anaya

En medio de lujos morenistas, Beatriz Gutiérrez Müller sube video limpiando; "las goteras, el trapeador y yo"

En medio de lujos morenistas, Beatriz Gutiérrez Müller sube video limpiando; "las goteras, el trapeador y yo"

Cuitláhuac Vásquez: Un asesinato con extrema violencia y una presunta venganza; esto es lo que sabemos

Cuitláhuac Vásquez: Un asesinato con extrema violencia y una presunta venganza; esto es lo que sabemos

Noemí intentó que le regresaran a su hijo Fernando

Noemí intentó que le regresaran a su hijo Fernando

En Hermosillo, con calor y sin energía eléctrica

En Hermosillo, con calor y sin energía eléctrica

Miami. El presidente de Estados Unidos, , adelantó que el lunes anunciará medidas para "detener el crimen violento" en , tras amenazar con el despliegue de la Guardia Nacional y que el gobierno federal tome el control de la ciudad, gobernada por los demócratas.

"El lunes habrá una conferencia de prensa en la , la cual, esencialmente, detendrá el en Washington D. C. Se ha convertido en una de las ciudades más violentas en cualquier parte del mundo. ¡Y pronto será una de las más seguras!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

El anuncio ocurre tras el despliegue el viernes de un número indeterminado de agentes federales en Washington, donde Trump ha amagado con tomar control federal del distrito capitalino, que en 1973 dejó de estar controlado por el Congreso después de casi 200 años.

Lee también

El mandatario ha insistido en este tema tras un ataque contra un exempleado de 19 años del Departamento de Eficiencia Gubernamental () durante un intento de robo de auto.

El vicepresidente JD Vance compartió una gráfica que muestra un índice de 41 asesinatos por cada 100 mil personas en Washington, por encima de las capitales de Perú (7), Cuba (4), Brasil (13) y México (8).

Los demócratas acusan a Trump de magnificar la violencia en la ciudad, donde datos de la Policía Metropolitana reportan que los crímenes violentos cayeron un 26% este año, mientras que hay un 12% menos de homicidios y un 20% menos de asaltos con armas.

Lee también

Además, se redujeron en más del 30% los , delitos que estuvieron en máximos en 2023 y que, en su mayoría, cometen menores de edad.

"Amenazar con que el Gobierno federal tome el control de Washington D. C., es absurdo y peligroso", denunció el congresista federal demócrata Mark DeSaulnier en X.

El diario The Washington Post argumentó en un editorial el viernes que la intervención federal que propone Trump no sería "un modelo sostenible para hacer a la capital más segura".

Lee también

Trump busca federalización de Washington; usa ataque a empleado de DOGE para promoverla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que el gobierno federal tome el control de Washington D. C., algo que durante casi dos siglos puso bajo autoridad del Congreso al distrito federal, aprovechando el sonado ataque sufrido por un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), conocido como “Big Balls”, aunque el crimen ha disminuido durante 2025 en la capital estadounidense.

Trump amenazó esta semana, nuevamente, con federalizar Washington D. C., utilizando en su cuenta de Truth una foto de Edward Coristine, un programador que trabajó con en DOGE, ensangrentado y sin camisa, luego del ataque que sufrió por parte de una pandilla juvenil al intentar defender a una mujer la madrugada del 3 de agosto.

“El crimen está fuera de control”, dijo el mandatario estadounidense, describiendo la situación de la capital como “un caos violento” y retomando su amenaza de federalizar el Distrito de Columbia, como ya lo había expresado en febrero pasado cuando, a bordo del , sugirió que el Gobierno federal debería tomar control de la seguridad de la ciudad.

Lee también

El ataque contra “Big Balls” ocurrió en una zona céntrica de la ciudad y generó repercusión y debate sobre la cantidad de jóvenes, muchos menores de edad, involucrados en crímenes como asaltos y .

Sin embargo, las autoridades locales han reiterado que los índices de criminalidad muestran una tendencia a la baja en comparación con años anteriores. Según cifras oficiales de la Policía Metropolitana, los han disminuido un 12 % en lo que va de 2025, con una caída especialmente marcada en y robos a mano armada.

La alcaldesa Muriel Bowser respondió a las declaraciones de Trump defendiendo la autonomía de la capital y acusando al presidente de “utilizar incidentes aislados con fines políticos”. Bowser recordó que la Constitución otorga al Congreso la autoridad última sobre el Distrito, pero advirtió que una intervención federal directa “socavaría la confianza ciudadana en las instituciones locales”.

Lee también

Analistas políticos han señalado que la insistencia de Trump en federalizar D.C. podría formar parte de su para 2026, apelando a votantes preocupados por la seguridad.

El caso de Edward Coristine, que permanece hospitalizado, pero fuera de peligro, ha reavivado el debate sobre el papel de las pandillas juveniles en la capital. Mientras la policía continúa la búsqueda de los responsables, la historia de “Big Balls” se ha convertido en símbolo tanto de la vulnerabilidad de los ciudadanos como de la pugna política por el control de Washington D. C.

Los alcances y límite del presidente

La otorga al Congreso la autoridad sobre la capital federal. Desde la Home Rule Act de 1973, el Distrito de Columbia cuenta con autogobierno local y distribuye su propio presupuesto, sujeto a revisión del Congreso. Sin embargo, no tiene representación con voto en el Congreso, lo que ha inspirado el lema "Taxation without Representation" (Impuestos sin representación).

Lee también

Trump tiene a la mano salidas ejecutivas que le pueden permitir aumentar la presencia de fuerzas federales como la o el sin necesidad de que el legislativo intervenga, pero sin un profundo cambio legislativo no puede tomar el control de la ciudad.

Además, el presidente puede aumentar fondos para que las fuerzas federales se integren a las tareas de seguridad de la capital estadounidense.

El límite de Trump lo encuentra en desplazar las funciones administrativas que recaen en la alcaldía y otras autoridades locales, para poder hacerlo necesitaría el respaldo del Congreso.

Lee también

Washington D. C. es un distrito federal creado en 1790 para servir como la capital de , separado de cualquier estado para asegurar un control neutral y federal de la sede del Gobierno y en 1973 obtuvo su autonomía política permitiendo la elección de un alcalde y control sobre la seguridad pública, educación, servicios urbanos. Sin embargo, el Congreso mantiene la autoridad para la aprobación de leyes y el presupuesto de la capital.

En febrero, el senador Mike Lee y el representante Andrew Ogles presentaron una ley para derogar el autogobierno de Distrito de Columbia. Sin embargo, la medida solo cuenta con tres aliados en las dos cámaras del Congreso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

¿Quieres la ciudadanía? Estados Unidos advierte que fraude matrimonial se castiga con cárcel y multas

¿Qué compañía se iría de México por ‘culpa’ de Carlos Slim? No pudo competir contra el millonario. Foto: Adobe / EFE

¿Qué compañía se iría de México por ‘culpa’ de Carlos Slim? No pudo competir contra el millonario

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Nuevo sistema de visa electrónica en México comienza el 9 de agosto: ¿Quiénes la necesitan?

Visa americana. Foto: iStock

¿Qué significa un “mal uso de la visa de turista” y por qué dan hasta 10 años de castigo?