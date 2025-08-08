En un operativo conjunto, autoridades federales y capitalinas detuvieron en la Ciudad de México a tres hombres presuntamente relacionados con el homicidio de un líder sindical ocurrido en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, así como la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

Leer también: Fijan prisión preventiva justificada a los tres presuntos asesinos del niño Fernando; son acusados del delito de desaparición de persona

De acuerdo con el informe oficial, tras la agresión con arma de fuego en la que murió la víctima, las autoridades iniciaron labores de inteligencia que permitieron ubicar a tres personas relacionadas con el crimen.

Los sospechosos se habrían trasladado a la Ciudad de México para resguardarse, por lo que se montó un operativo de vigilancia en la colonia Moctezuma, alcaldía Venustiano Carranza.

En el lugar, los agentes identificaron a los individuos y, durante una revisión de seguridad, les aseguraron nueve bolsas con marihuana. Los detenidos, de 21, 34 y 47 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica.

Las autoridades informaron que uno de los arrestados, de 34 años, cuenta con una orden de aprehensión vigente por robo calificado, emitida en marzo de este año.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr