Matamoros, Tamaulipas.- Por medio de una manifestación pacífica, ciudadanos exigieron un alto a los lanzamientos de cohetes Starship de la empresa SpaceX que arrojan restos en Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas.

Los manifestantes abordaron un total de ocho lanchas para realizar un recorrido el altamar y observar el despegue del cohete.

El pasado 27 de mayo, integrantes de Conibio Global A.C, emitieron una alerta ya que la empresa SpaceX realizó el lanzamiento de su noveno cohete Starship desde Boca Chica, Texas lo que generó que millones de partículas de basura así como 12 tanques de 4 mil 500 libras, que forman parte del propulsor de la nave, cayeran en Matamoros.

Jesús Elias Ibarra, presidente de Conibio, informó que arribaron a Matamoros, funcionarios de alto nivel enviados de la Ciudad de México por parte de la Procuradora Mariana Boy de la PROFEPA y la secretaria Alicia Bárcenas de la SEMARNAT.

Manifestantes exigen un alto a los lanzamientos de cohetes Starship de SpaceX en Tamaulipas (24/08/2025). Foto: Especial

El día de hoy, Jesús Elias Ibarra abordo una de las lanchas que recorrieron la playa y lanzaron bengalas de las cuales fluyó humo el color rojo como forma de protesta.

"No usamos bengalas para no contaminar, así que combinamos harina con pintura vegetal roja para pasteles. Agradezco a todos los que se suman a esta lucha para defender la soberanía de México y las costas que albergan cientos de especies".

CANCELAN DESPEGUE

El dirigente de Conibio Global informó que afortunadamente se canceló el despegue de la nave, por lo que se encontraban contentos.

"Supuestamente es por fallas terrestres, pero probablemente nuestra presencia influyo para que se cancelara el despegue".

Explicó que en memoria de todas las tortugas y animales que perdimos en los dos últimos lanzamientos, arrojaron las bengalas.

