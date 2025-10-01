Más Información
En el primer día de cierre de gobierno o parálisis presupuestaria en Estados Unidos, la Bolsa de Nueva York abrió a la baja este miércoles.
En los primeros intercambios en Wall Street, el Dow Jones perdía 0.20%, el tecnológico Nasdaq -0.59% y el índice ampliado S&P 500 -0.45%.
El también llamado "shutdown" tiene como consecuencia el congelamiento de parte de la administración federal y la postergación de la difusión de algunos datos económicos.
De acuerdo con información de Bloomberg, el cierre amenaza con interrumpir un rally que hizo subir 14% el S&P 500 este año y puede retrasar la publicación de datos económicos importantes.
Entre los datos clave está el del empleo, previsto para el viernes, que podría aclarar las expectativas del mercado en torno al próximo movimiento de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.
Según estimaciones de Blomberg Economics, el cierre podría elevar la tasa de desempleo estadounidense hasta el 4.7% desde su última lectura del 4.3%. *Con información de EFE y Bloomberg.
