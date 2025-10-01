Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Lo que sabemos del asesinato José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

En el primer día de o parálisis presupuestaria en Estados Unidos, la abrió a la baja este miércoles.

En los primeros intercambios en Wall Street, el Dow Jones perdía 0.20%, el tecnológico Nasdaq -0.59% y el índice ampliado S&P 500 -0.45%.

El también llamado "shutdown" tiene como consecuencia el congelamiento de parte de la administración federal y la postergación de la difusión de algunos datos económicos.

De acuerdo con información de Bloomberg, el cierre amenaza con interrumpir un rally que hizo subir 14% el S&P 500 este año y puede retrasar la publicación de datos económicos importantes.

Entre los datos clave está el del empleo, previsto para el viernes, que podría aclarar las expectativas del mercado en torno al próximo movimiento de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

Según estimaciones de Blomberg Economics, el cierre podría elevar la tasa de desempleo estadounidense hasta el 4.7% desde su última lectura del 4.3%. *Con información de EFE y Bloomberg.

