Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Lo que sabemos del asesinato de José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Lo que sabemos del asesinato de José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

México revisará cuotas compensatorias a productos planos de acero inoxidable de China

México revisará cuotas compensatorias a productos planos de acero inoxidable de China

Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino

Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Washington. El vicepresidente de EU, , aseguró que el presidente dejará de publicar videos generados con(IA) burlándose del líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, si este respalda una propuesta republicana de financiación para reabrir el gobierno.

"Le prometo solemnemente a Hakeem Jeffries que si nos ayuda a reabrir el gobierno, los memes del sombrero cesarán", dijo Vance en una rueda de prensa en la , en referencia a dos videos compartidos por Trump en su red Truth Social donde se ve al congresista con un sombrero mexicano y un bigote superpuestos digitalmente.

El vicepresidente de Estados Unidos intentó quitar tensión a la provocada por las publicaciones del mandatario, a las que calificó de "graciosas".

Lee también

"El presidente está bromeando y nos lo estamos pasando bien. Se puede negociar de buena fe y, al mismo tiempo, burlarse un poco de algunas de las absurdeces de las posturas demócratas", advirtió.

Casa Blanca aplaude "transparencia" de Trump

La portavoz de la Casa Blanca,, también defendió el "derecho" de Trump a usar "sus redes sociales", y alabó la "transparencia" del republicano. "Es bastante refrescante que tengamos un presidente tan abierto y honesto, tan directo", agregó.

El primero de los videos publicados por Trump manipula una rueda de prensa ofrecida el pasado lunes por Hakeem Jeffries y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tras una reunión con el presidente y Vance que concluyó sin acuerdo para evitar el cierre del gobierno federal, que entró en vigor este miércoles.

Lee también

Además de la apariencia del líder de la Cámara, la grabación modificó las palabras de Schumer para afirmar que los son “trozos de mierda woke (progresista)”.

"Asquerosa" y "racista", dice demócrata sobre publicación de Trump

Jeffries tachó a la publicación de "asquerosa" y "racista" y acusó a los republicanos de no querer negociar de buena fe en una conversación con la cadena MSNBC.

Trump luego publicó un segundo clip este martes, usando un fragmento de esa entrevista para volver a añadir digitalmente un sombrero y un bigote caricaturesco a la imagen del demócrata, acompañado con mexicana.

Lee también

Republicanos y demócratas siguen sin ponerse de acuerdo para aprobar un que levante el cierre parcial del Gobierno Federal, con las dos bancadas culpándose entre ellas, con la extensión de los créditos al programa sanitario Obamacare como principal punto de tensión.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025 SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente. Foto: Canva / SEP

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025? SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente

Visa americana. Foto: iStock/ViDi Studio

Si inicio mi trámite de visa americana en octubre de 2025, ¿hasta cuándo me darán cita?

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos necesita inmigrantes: Acelera visas de trabajadores agrícolas H-2A

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra. Foto: Canva

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra