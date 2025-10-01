Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Lo que sabemos del asesinato José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino

Detienen en España a Víctor Hugo "N", empresario de Nuevo León acusado de fraude

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que los despidos de trabajadores federales debido al son "inminentes".

"Desafortunadamente, debido a que los demócratas paralizaron el gobierno, el presidente ha dado instrucciones a su gabinete y la Oficina de Administración y Presupuesto está trabajando con las agencias de todos los niveles para identificar dónde se pueden realizar recortes. Y creemos que los despidos son inminentes. Son, lamentablemente, una consecuencia de este ", añadió la portavoz.

Cuando se le preguntó sobre una propuesta de la Casa Blanca que se espera que los republicanos de la Cámara escuchen esta tarde sobre despidos, Leavitt dijo que la oficina de presupuesto de la Casa Blanca va a analizar el impacto del cierre en sus distritos.

El Capitolio del Congreso de Estados Unidos en Washington. El gobierno federal del país vecino se encaminaba hacia su primer cierre desde el primer mandato de Donald Trump. Foto: de JIM WATSON. AFP

La Casa Blanca dice que los despidos de trabajadores federales son "inminentes", continuó.

"Sería irresponsable de nuestra parte no analizar cada una de las agencias y comprender qué tendremos que hacer de aquí en adelante para hacer lo mejor que podamos en medio de este cierre gubernamental", dijo.

Un reportero señaló que el director de Presupuesto, Russ Vought, dijo que los despidos se llevarían a cabo en dos días. Leavitt afirmó que dos días e inminente son sinónimos.

