Más Información
Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal
Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?
Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles
Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre
Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos
Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento
Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que los despidos de trabajadores federales debido al cierre del gobierno son "inminentes".
"Desafortunadamente, debido a que los demócratas paralizaron el gobierno, el presidente ha dado instrucciones a su gabinete y la Oficina de Administración y Presupuesto está trabajando con las agencias de todos los niveles para identificar dónde se pueden realizar recortes. Y creemos que los despidos son inminentes. Son, lamentablemente, una consecuencia de este cierre gubernamental", añadió la portavoz.
Cuando se le preguntó sobre una propuesta de la Casa Blanca que se espera que los republicanos de la Cámara escuchen esta tarde sobre despidos, Leavitt dijo que la oficina de presupuesto de la Casa Blanca va a analizar el impacto del cierre en sus distritos.
Lee también Estatua de la Libertad cierra al público mientras dure el cierre de gobierno de Estados Unidos
La Casa Blanca dice que los despidos de trabajadores federales son "inminentes", continuó.
"Sería irresponsable de nuestra parte no analizar cada una de las agencias y comprender qué tendremos que hacer de aquí en adelante para hacer lo mejor que podamos en medio de este cierre gubernamental", dijo.
Un reportero señaló que el director de Presupuesto, Russ Vought, dijo que los despidos se llevarían a cabo en dos días. Leavitt afirmó que dos días e inminente son sinónimos.
Gobierno de Trump suspende 18 mil mdd para infraestructura en Nueva York, incluido el túnel ferroviario bajo el río Hudson
mcc