La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que los despidos de trabajadores federales debido al cierre del gobierno son "inminentes".

"Desafortunadamente, debido a que los demócratas paralizaron el gobierno, el presidente ha dado instrucciones a su gabinete y la Oficina de Administración y Presupuesto está trabajando con las agencias de todos los niveles para identificar dónde se pueden realizar recortes. Y creemos que los despidos son inminentes. Son, lamentablemente, una consecuencia de este cierre gubernamental", añadió la portavoz.

Cuando se le preguntó sobre una propuesta de la Casa Blanca que se espera que los republicanos de la Cámara escuchen esta tarde sobre despidos, Leavitt dijo que la oficina de presupuesto de la Casa Blanca va a analizar el impacto del cierre en sus distritos.

"Sería irresponsable de nuestra parte no analizar cada una de las agencias y comprender qué tendremos que hacer de aquí en adelante para hacer lo mejor que podamos en medio de este cierre gubernamental", dijo.

Un reportero señaló que el director de Presupuesto, Russ Vought, dijo que los despidos se llevarían a cabo en dos días. Leavitt afirmó que dos días e inminente son sinónimos.

