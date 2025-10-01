Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Lo que sabemos del asesinato José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino

Detienen en España a Víctor Hugo "N", empresario de Nuevo León acusado de fraude

Washington. El gobierno del presidente dijo que suspendería aproximadamente 18 mil millones de dólares (mmdd) para financiar un nuevo túnel ferroviario bajo el entre la ciudad de y Nueva Jersey y el proyecto ampliado del metro de la Segunda Avenida de la ciudad debido al cierre del gobierno.

El director de presupuesto de la , Russ Vought, dijo en una publicación en X que la medida se tomó debido a la creencia de la administración republicana que el dinero suspendido se basaba en principios que ellos consideran inconstitucionales de diversidad, equidad e inclusión.

En un comunicado, el Departamento de Transporte de estadounidense dijo que había estado revisando si se estaban produciendo "prácticas inconstitucionales" en los dos de infraestructura, pero que el cierre del gobierno lo había obligado a suspender temporalmente al personal que realizaba la revisión.

“Esta es otra desafortunada de la decisión imprudente de los demócratas radicales de tomar como rehén al gobierno federal para otorgar beneficios a los ”, se lee en la declaración.

Es probable que la suspensión de fondos esté dirigida al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, a quien la Casa Blanca culpa por el cierre.

Metro de Nueva York. Foto: iStock
Metro de Nueva York. Foto: iStock

"Las malas noticias siguen llegando"

En una entrevista de 2023 con The Associated Press, Schumer dijo que él y el entonces presidente estaban "entusiasmados" por el proyecto del túnel ferroviario, y agregó que era de lo único que hablaban en la limusina presidencial mientras viajaban al sitio.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, demócrata, dijo en una conferencia de prensa sobre el cierre del gobierno federal: "Las malas noticias siguen llegando".

“Así es como se ve una alianza con desde este momento. Hemos cumplido con nuestra parte. Estamos listos para construir. Está en marcha”, dijo. “Y ahora nos damos cuenta de que han decidido anteponer su propia interpretación de la cultura adecuada a nuestras necesidades, las necesidades de una nación”.

El túnel ferroviario del río Hudson es un proyecto largamente retrasado, cuya construcción ha estado plagada de contratiempos políticos y financieros. Su objetivo es aliviar la presión sobre un túnel de 110 años de antigüedad que conecta Nueva York y Nueva Jersey. Cientos de trenes de Amtrak y de cercanías transportan a cientos de miles de pasajeros al día a través del túnel, y los retrasos pueden repercutir en toda la Costa Este, entrey Washington.

El metro de la Segunda Avenida se concibió por primera vez en la década de 1920. La línea de a lo largo de la Segunda Avenida de Manhattan fue un éxito intermitente hasta la inauguración del primer tramo el 1 de enero de 2017. La Autoridad Metropolitana de Transporte, controlada por el estado, está trabajando para iniciar la construcción de la segunda fase de la línea, que se extenderá hasta East Harlem.

