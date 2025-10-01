Washington. El gobierno del presidente Donald Trump dijo que suspendería aproximadamente 18 mil millones de dólares (mmdd) para financiar un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson entre la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey y el proyecto ampliado del metro de la Segunda Avenida de la ciudad debido al cierre del gobierno.

El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, dijo en una publicación en X que la medida se tomó debido a la creencia de la administración republicana que el dinero suspendido se basaba en principios que ellos consideran inconstitucionales de diversidad, equidad e inclusión.

En un comunicado, el Departamento de Transporte de estadounidense dijo que había estado revisando si se estaban produciendo "prácticas inconstitucionales" en los dos proyectos masivos de infraestructura, pero que el cierre del gobierno lo había obligado a suspender temporalmente al personal que realizaba la revisión.

“Esta es otra víctima desafortunada de la decisión imprudente de los demócratas radicales de tomar como rehén al gobierno federal para otorgar beneficios a los inmigrantes ilegales”, se lee en la declaración.

Es probable que la suspensión de fondos esté dirigida al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, a quien la Casa Blanca culpa por el cierre.

Metro de Nueva York. Foto: iStock

"Las malas noticias siguen llegando"

En una entrevista de 2023 con The Associated Press, Schumer dijo que él y el entonces presidente Joe Biden estaban "entusiasmados" por el proyecto del túnel ferroviario, y agregó que era de lo único que hablaban en la limusina presidencial mientras viajaban al sitio.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, demócrata, dijo en una conferencia de prensa sobre el cierre del gobierno federal: "Las malas noticias siguen llegando".

“Así es como se ve una alianza con Washington desde este momento. Hemos cumplido con nuestra parte. Estamos listos para construir. Está en marcha”, dijo. “Y ahora nos damos cuenta de que han decidido anteponer su propia interpretación de la cultura adecuada a nuestras necesidades, las necesidades de una nación”.

El túnel ferroviario del río Hudson es un proyecto largamente retrasado, cuya construcción ha estado plagada de contratiempos políticos y financieros. Su objetivo es aliviar la presión sobre un túnel de 110 años de antigüedad que conecta Nueva York y Nueva Jersey. Cientos de trenes de Amtrak y de cercanías transportan a cientos de miles de pasajeros al día a través del túnel, y los retrasos pueden repercutir en toda la Costa Este, entre Boston y Washington.

El metro de la Segunda Avenida se concibió por primera vez en la década de 1920. La línea de Metro a lo largo de la Segunda Avenida de Manhattan fue un éxito intermitente hasta la inauguración del primer tramo el 1 de enero de 2017. La Autoridad Metropolitana de Transporte, controlada por el estado, está trabajando para iniciar la construcción de la segunda fase de la línea, que se extenderá hasta East Harlem.

