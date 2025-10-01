La mañana de este miércoles, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas A, 2, B y 3, donde usuarios denunciaron retrasos y trenes detenidos durante varios minutos, lo que ocasionó molestia y saturación en los andenes.

En la Línea A, usuarios en redes sociales se centraron en la lentitud del servicio, un usuario dijo: “Si buscas en el diccionario la palabra ‘lentitud’, como sinónimo te ponen ‘Línea A del Metro de CDMX’”; otros reportaron paros prolongados en estaciones: “La Línea A lleva un buen rato detenida en Acatitla :(” o “Pésimo servicio en Línea A, estamos detenidos por más de 5 minutos”, ante estas inconformidades, el Metro informó: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea A, después de realizar una revisión en la zona de vías”.

En la Línea 2, también se reportaron detenciones. “Tren detenido más de 5 minutos en San Antonio Abad, dirección Tasqueña. ¡Muevan los trenes!”, escribió un pasajero; otro agregó: “Qué onda, otra vez Línea 2 detenida haciendo base, ¿qué pasa?”; incluso hubo quejas por el estado de los convoyes: “Se viene frenando horrible, si no trae animales”.

La Línea B usuarios señalaron la ausencia de trenes en dirección Buenavista: “¿Por qué no avanza la Línea B en CD Azteca? No está lloviendo ni nada lo impide” ; otro comentó: “#LB dirección CD Azteca, ni un tren a la vista, alguien que los despierte o les diga que ya se terminó la hora del café”.

En el caso de la Línea 3, pasajeros también denunciaron demoras prolongadas. “15 minutos solo de Indios Verdes a Potrero a paso de tortuga, a pesar de que no está lloviendo ni hay mucha gente”, relató un usuario, mientras que otro escribió: “Línea 3 en dirección a Indios Verdes sin pasar por más de 10 minutos en Hidalgo”.

