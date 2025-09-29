Más Información

Nueva York.- Un agente de inmigración que fue despedido la pasada semana por empujar y tirar al suelo a una mujer en un edificio federal de ha regresado a su trabajo, informó este lunes la cadena CBS.

La cadena, que cita a dos funcionarios conocedores del caso, indica que el agente del (ICE), que no ha sido identificado, fue autorizado a reincorporarse tras una revisión preliminar del incidente.

El incidente, ocurrido el pasado jueves y captado en video, ocurrió en un edificio federal en Manhattan donde se ubican las oficinas de ICE y la corte de inmigración.

En el video, que circuló en redes sociales, se ve cómo el agente vestido de paisano lanza violentamente al suelo a una mujer que, llorando, le ruega en español que no detenga a su marido.

En las imágenes se escucha cómo, tras el altercado, el oficial le dice en español "adiós" repetidas veces, y tras su publicación en las redes, la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, bajo el que opera ICE, Tricia McLaughlin, criticó el viernes la conducta "inaceptable" del agente.

McLaughlin aseguró entonces que las fuerzas de seguridad de ICE se ajustan a los estándares "más profesionales" y que el agente que aparece en el video había sido "relegado de sus funciones".

Este lunes el ICE identificó al esposo de la mujer como Rubén Abelardo Ortiz López, de quien dijo cruzó ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México en marzo de 2024.

También indicó que lo buscaban tras ser arrestado en junio por las autoridades locales, por "agresión y obstrucción criminal de la respiración o la circulación sanguínea", destaca además CBS.

La agencia agregó que su esposa tampoco tiene estatus legal en Estados Unidos y enfrenta un proceso de deportación.

Ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han confirmado o negado que el agente regresó a su trabajo.

