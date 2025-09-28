Más Información

Matamoros.— Tras 13 horas en revisión, agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE, por su siglas en inglés), impidieron la entrada a Estados Unidos, por el Nuevo Puente Internacional de Brownsville, Texas, al diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exalcalde de Matamoros, Mario López Hernández.

El legislador intentó ingresar a territorio estadounidense alrededor de las 18:00 horas del viernes y de inmediato fue trasladado a oficinas del ICE, donde se le realizó un exhaustivo interrogatorio y finalmente fue devuelto a México sin sus equipos de telefonía celular y sin su visa, la cual le fue cancelada.

Versiones extraoficiales señalan que legislador fue cuestionado en relación con presuntos vínculos con actividades relacionadas con huachicol. A pesar de que sus abogados acudieron con la intención de frenar cualquier acción, no pudieron evitar que la visa le fuera retirada.

La tarde del sábado, el diputado Mario Alberto López Hernández negó que haya sido detenido en Estados Unidos con fines de una investigación o que se le haya retirado su visa.

La oficina del diputado señaló que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) “le recomendaron renovar su visa debido al desgaste físico del documento” y mientras se lleva a cabo este trámite, se le otorgó un pase especial que le permite ingresar y salir del país.

