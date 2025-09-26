Fernando Farías Laguna, el contraalmirante de la Marina prófugo de la justicia por la red de huachicol fiscal en las aduanas, fue citado a comparecer para el próximo 1 de octubre, a las 9:00 horas, ante la jueza de control con residencia en el penal del Altiplano, Nancy Selene Hidalgo Pérez, quien libró la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos en la causa penal 325/2025.

En caso de que no asista, la suspensión provisional que la titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, Emma Cristina Carlos Ávalos, concedió al sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, para no ser detenido, quedará sin efecto y con ello la Fiscalía General de la República (FGR) lo podrá detener.

La jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), Nancy Selene Hidalgo Pérez, en cumplimiento al requerimiento realizado por la jueza de amparo Emma Cristina Carlos Ávalos, informó "que la fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, en términos del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa al proceso penal 325/2025, en cuanto al aquí quejoso FERNANDO FARÍAS LAGUNA, fue señalada para las nueve horas del uno de octubre del año en curso; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar".

Según acuerdos publicados en listas de amparo, el pasado 17 de septiembre Farías Laguna pagó la garantía de 49 mil pesos para que la suspensión provisional se mantenga vigente y el 24 de septiembre notificó a la jueza de Distrito que sus cuentas bancarias y las de sus familiares fueron bloqueadas.

Por lo que, solicitó una medida de seguridad, en cuanto a la garantía, la fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente para que pueda acceder al beneficio de gozar de su libertad durante el proceso.

