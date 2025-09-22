Más Información

"Boston", el perrito que se viralizó tras subir un cañon en el parque ecológico La Huasteca con la bandera de México

"Boston", el perrito que se viralizó tras subir un cañon en el parque ecológico La Huasteca con la bandera de México

Eugenio Derbez se mofa del viaje de Andy López Beltrán a Tokio

Eugenio Derbez se mofa del viaje de Andy López Beltrán a Tokio

¿Cómo limpiar la pantalla del televisor? Conoce el sencillo truco para dejarla como nueva

¿Cómo limpiar la pantalla del televisor? Conoce el sencillo truco para dejarla como nueva

Adiós al sarro: la solución definitiva para limpiar tus grifos y el baño que pocos conocen

Adiós al sarro: la solución definitiva para limpiar tus grifos y el baño que pocos conocen

¿Cuánto cuesta la línea de productos de Barbie en Starbucks? Este es el precio total de la colección

¿Cuánto cuesta la línea de productos de Barbie en Starbucks? Este es el precio total de la colección

En los últimos días, un perrito beagle llamado ha dado de que hablar en redes sociales, luego de viralizarse un video en el que se pasea por los cañones y formaciones rocosas del parque ecológico , ubicado en el municipio de Santa Catarina en Nuevo León.

Como si se tratara de un senderista profesional, la determinación y la intrepidez de Boston inspiró y enterneció a muchas personas, quienes no dejan de sorprenderse con la inteligencia del pequeño cachorro.

Lee también:

@ramonsollter

🥾🐾 Bajando #huasteca #boston #training #mountains #power

♬ sonido original - Ramon Sollter

¿Qué hizo "Boston"?

El beagle escaló por los cañones del parque ecológico "La Huasteca" con una bandera de México sobre su espalda y una pequeña videocámara, que capturó todo el trayecto en su ascenso a la cima desde su perspectiva.

El cachorro pertenece al senderista Ramon Sollter, conocido en la plataforma de TikTok por explorar con sus dos mascotas (Boston y Kira), todos los rincones que esconde este maravilloso parque ecológico.

Con un arnés, mochila, gorra y un dron, Ramon captura fabulosas imágenes del paisaje y las rutas rocosas de "La Huasteca", compartiendo momentos inolvidables con su mejor amigo de vida.

Lee también:

@ramonsollter

🐾🥾 #huasteca #boston #entrenamiento #montañas #México

♬ FEEL THE GROOVE - Queens Road, Fabian Graetz

Usuarios reaccionan en redes sociales

A pesar de la admiración y asombro de muchos internautas, algunos usuarios no dudaron de externar su preocupación en redes sociales, ya que esta acción podría poner en riesgo la vida del cachorro.

"Pero que irresponsable es su humano... Pudo pisar una piedra, resbalarse, caerse y morir. Pero es mas importante llamar la atención y hacerse viral que la vida del animal", escribieron.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses