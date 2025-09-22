"Boston", el perrito que se viralizó tras subir un cañon en el parque ecológico La Huasteca con la bandera de México

En los últimos días, un perrito beagle llamado "Boston" ha dado de que hablar en redes sociales, luego de viralizarse un video en el que se pasea por los cañones y formaciones rocosas del parque ecológico "La Huasteca", ubicado en el municipio de Santa Catarina en Nuevo León.

Como si se tratara de un senderista profesional, la determinación y la intrepidez de Boston inspiró y enterneció a muchas personas, quienes no dejan de sorprenderse con la inteligencia del pequeño cachorro.

¿Qué hizo "Boston"?

El beagle escaló por los cañones del parque ecológico "La Huasteca" con una bandera de México sobre su espalda y una pequeña videocámara, que capturó todo el trayecto en su ascenso a la cima desde su perspectiva.

El cachorro pertenece al senderista Ramon Sollter, conocido en la plataforma de TikTok por explorar con sus dos mascotas (Boston y Kira), todos los rincones que esconde este maravilloso parque ecológico.

Con un arnés, mochila, gorra y un dron, Ramon captura fabulosas imágenes del paisaje y las rutas rocosas de "La Huasteca", compartiendo momentos inolvidables con su mejor amigo de vida.

Usuarios reaccionan en redes sociales

A pesar de la admiración y asombro de muchos internautas, algunos usuarios no dudaron de externar su preocupación en redes sociales, ya que esta acción podría poner en riesgo la vida del cachorro.

"Pero que irresponsable es su humano... Pudo pisar una piedra, resbalarse, caerse y morir. Pero es mas importante llamar la atención y hacerse viral que la vida del animal", escribieron.

