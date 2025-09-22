Video viral: mujer se siente mal durante ritual de limpieza espiritual en CDMX

Caminar por el Zócalo de la Ciudad de México suele garantizar un espectáculo diverso y peculiar, desde los clásicos sonidos de los organilleros que crean una atmósfera clásica, y los rituales de ‘limpias’ espirituales que cada día atraen a decenas de personas

Tal fue el caso de la usuaria de TikTok Arleanehrnz, quien compartió la experiencia que vivió durante uno de estos rituales.

Mujer se siente mal durante ritual de limpieza espiritual en CDMX

En medio de la limpia, la joven sufrió un malestar que quedó registrado en video.

El primer clip fue publicado el pasado 12 de septiembre, acompañado del audio de Fiesta Pagana. Hasta ahora suma más de 4.2 millones de reproducciones y alrededor de 140 mil comentarios.

Un par de días volvió a compartir el video, pero con un famoso audio de la plataforma, esta vez llegó a más de 180 mil likes, 7.5 millones de visualizaciones y miles de comentarios de personas que le preguntaron qué pasó.

La joven relata las razones detrás del episodio que vivio

Cuatro días después, la usuaria respondió con un video en el explico lo ocurrido durante la limpia.

Aclaró que la grabación era de 2023, en un periodo marcado por episodios de ansiedad y un conflicto con su madre. Según relato, cuando la persona que realizaba el ritual le preguntó por ella, ese momento le provocó la crisis.

En sus palabras, la joven reconoció que en el video se le veía "muy mal "por qué no podía vomitar.

Explicó que debía liberar emociones acumuladas- tristeza y rencor-, de lo contrario seguiría sintiéndose mal. Añadió que, tras la limpia, ya no cargaba con ese resentimiento y que actualmente se siente en más en paz.

