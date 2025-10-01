Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

La mañanera de Sheinbaum, 1 de octubre, minuto a minuto

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Tras audiencias, Senado ajusta iniciativa de reforma a Ley de Amparo; se vota este miércoles

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

IPN entregará doctorado Honoris Causa a Manuela Obrador, prima de AMLO; Cárdenas y Sergio Salomón también serán galardonados

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela Rodríguez; “bastantes personas serán procesadas”, asegura

Pablo Vázquez promete justicia tras asesinato de jefe de sector en Chalco

Tras lluvias atípicas, Brugada anuncia ayuda para Iztapalapa y Tláhuac; destinarán 100 mdp para un primer apoyo a afectados

Nueva York.- Parte de un edificio de departamentos de gran altura en la ciudad de se derrumbó la mañana de este miércoles, dejando una de sus esquinas convertida en un montón de escombros.

El departamento de bomberos de la ciudad dijo que, hasta el momento, no tenía informes de heridos. Indicó que respondía a un informe de una explosión de gas que colapsó un conducto de incinerador en el edificio de 20 pisos en el Bronx.

El edificio es una vivienda pública de propiedad de la ciudad. Se dejaron varios mensajes a la Autoridad de Vivienda para solicitar sus comentarios.

Un video de la escena muestra un edificio de gran altura con una esquina derrumbada desde la planta baja hasta el techo. Videos de residentes cercanos mostraron una nube de polvo elevándose sobre la cuadra momentos después del derrumbe, que ocurrió alrededor de las 8:10 de la mañana

El alcalde Eric Adams dijo que fue informado sobre la emergencia y que las autoridades aún estaban obteniendo una evaluación completa. “Por favor, eviten el área por su seguridad”, escribió en X.

La policía de la ciudad dijo haber recibido llamadas al 911 sobre un derrumbe en una construcción poco después de las 8 de la mañana del miércoles en el edificio Mitchel Houses.

Bomberos trabajan cerca del lugar del derrumbe de un edificio en el distrito del Bronx de Nueva York. Foto: AP
Bomberos trabajan cerca del lugar del derrumbe de un edificio en el distrito del Bronx de Nueva York. Foto: AP

“Al llegar, los agentes observaron un colapso parcial del edificio”, dijo la policía en un comunicado. Bomberos, autoridades de construcción de la ciudad u el proveedor de servicios públicos Con Edison estaban en el lugar mientras los agentes establecían un perímetro en el área.

Los conductos de incinerador de los edificios de la ciudad de Nueva York se usaban para deshacerse de la basura, que luego se quemaba en el lugar. Pero casi todos han sido reemplazados por compactadores de basura, que pueden usar los mismos conductos.

En julio de 2023, una grúa de construcción de gran altura se incendió sobre el lado oeste de Manhattan, causando que su largo brazo se rompiera, chocara con un edificio cercano y cayera a la calle mientras la gente corría por su vida en la acera de abajo. Varias personas sufrieron heridas leves en el colapso, pero nadie murió.

