Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Lo que sabemos del asesinato José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Equipos de rescate utilizan retroexcavadoras y perros rastreadores para buscar sobrevivientes en casas derrumbadas y otros edificios dañados en el centro de el miércoles, un día después de un de 6.9 que causó al menos 69 muertes y más de 200 heridos.

Rescatistas retiran escombros durante las operaciones de búsqueda y rescate en la ciudad de Bogo, el 1 de octubre de 2025, tras un terremoto de magnitud 6.9 que azotó la costa central de Filipinas ayer martes 30 de septiembre. Foto: AFP
El número de muertos por un potente terremoto en el centro de Filipinas ascendió al menos a 69, el 1 de octubre, según informó un funcionario de desastres, con decenas de heridos colapsando los hospitales de la isla de Cebú. Foto: AFP
Policías cargan a una víctima entre bolsas para cadáveres tras un terremoto en la ciudad de Bogo, isla de Cebú, Filipinas, el 30 de septiembre. Foto: EFE
Varias personas observan un edificio derrumbado en Bogo City, en la provincia de Cebu, Filipinas, el 1 de octubre de 2025, tras un sismo la noche anterior. Foto: AP
Imagen de una iglesia dañada tras un terremoto de 6.9 en la ciudad de Bogo, isla de Cebú, Filipinas, el 1 de octubre de 2025. Foto: EFE
