Equipos de rescate utilizan retroexcavadoras y perros rastreadores para buscar sobrevivientes en casas derrumbadas y otros edificios dañados en el centro de Filipinas el miércoles, un día después de un sismo de 6.9 que causó al menos 69 muertes y más de 200 heridos.

Rescatistas retiran escombros durante las operaciones de búsqueda y rescate en la ciudad de Bogo, el 1 de octubre de 2025, tras un terremoto de magnitud 6.9 que azotó la costa central de Filipinas ayer martes 30 de septiembre. Foto: AFP

El número de muertos por un potente terremoto en el centro de Filipinas ascendió al menos a 69, el 1 de octubre, según informó un funcionario de desastres, con decenas de heridos colapsando los hospitales de la isla de Cebú. Foto: AFP

Policías cargan a una víctima entre bolsas para cadáveres tras un terremoto en la ciudad de Bogo, isla de Cebú, Filipinas, el 30 de septiembre. Foto: EFE

Varias personas observan un edificio derrumbado en Bogo City, en la provincia de Cebu, Filipinas, el 1 de octubre de 2025, tras un sismo la noche anterior. Foto: AP

Imagen de una iglesia dañada tras un terremoto de 6.9 en la ciudad de Bogo, isla de Cebú, Filipinas, el 1 de octubre de 2025. Foto: EFE

