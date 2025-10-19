De enero a septiembre de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó más de dos mil actos de presencia para verificar el correcto cumplimiento del programa de certificación de empresas con operaciones de comercio exterior en materia de los impuestos al valor agregado (IVA) y especial sobre producción y servicios (IEPS).

Lo anterior representa un incremento de 55% en comparación a mismo periodo de 2024.

Al participar en la Convención Nacional Index 2025, el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior, Erick Jiménez Reyes, explicó que los actos de verificación incluyen desde comunicados, visitas, requerimientos hasta suspensiones temporales y cancelaciones a quien abusa del beneficio que brinda dicho esquema.

Lee también Las amenazas de arrestos en el SAT

Cabe recordar que el programa de certificación permite a las empresas, sobre todo a las maquiladoras, acreditar el 100% de la cantidad que deba pagarse por concepto de IVA y por el IEPS.

Según el funcionario del SAT, estos números reflejan una visión más estratégica para cuidar la figura de la certificación y evitar que pierda su valor.

“Queremos que siga siendo un estándar alto, pero alcanzable para las empresas comprometidas”, expresó.

#ComunicadoSAT



En la #ConvenciónNacionalIndex2025, el SAT reiteró su política de puertas abiertas con el sector empresarial.



Erick Jiménez, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior, reafirmó el compromiso con el diálogo, la legalidad y la facilitación del… pic.twitter.com/szUvnWYKqb — SATMX (@SATMX) October 19, 2025

Mencionó que los principales enfoques de revisión, los cambios normativos recientes y los resultados reflejan una revisión más integral y estratégica bajo la cual ha trabajado el SAT los últimos años.

Ante empresarios de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, dejó en claro que las acciones del órgano tributario no buscan entorpecer las operaciones de comercio exterior.

Por el contrario, aseguró que se ha trazado una línea muy clara para facilitarlo sin comprometer la legalidad, así como para fortalecer la eficiencia recaudatoria y combatir la elusión y la evasión fiscal.

Lee también ¿El SAT podría espiarte en redes? Conoce de qué trata la nueva reforma al Código Fiscal

“Sabemos que el comercio exterior no se improvisa, sino que se construye con procesos claros, reglas estables y una cultura de cumplimiento sólido, por lo que estos esfuerzos no buscan obstaculizar las operaciones de las empresas, sino darles certidumbre y reconocer a quienes sí están haciendo las cosas bien”, manifestó.

Un ejemplo, indicó, es el esquema de certificación de empresas en materia de IVA e IEPS.

Es reflejo de la confianza que la autoridad deposita en las compañías que operan con transparencia, control y cumplimiento constante, tanto de sus obligaciones fiscales como aduaneras, aseveró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm