Sheinbaum supervisa apoyos en Pantepec, Puebla, tras lluvias; destaca censos y repartición de despensas

Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad

Argentina vs Marruecos: Horario y canales para ver la final del Mundial Sub-20; hoy, domingo 19 de octubre

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Robo en el Museo del Louvre; diademas, collares y broches imperiales, estas son las piezas sustraídas

Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

La (SHCP), afirmó que de acuerdo con las modificaciones que aprobaron los diputados relacionados con la industria aseguradora, ahora se establece que éstas están obligadas a pagar los adeudos correspondientes al 2025.

En una nota informativa refirió que el Pleno de la aprobó medidas para fortalecer el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales en las operaciones de las empresas aseguradoras.

Indicó que lo anterior tiene como propósito el correcto cumplimiento de las y establecer equidad y piso parejo en el .

De igual forma, Hacienda aseguró que lo que se busca es brindar certidumbre jurídica a los contribuyentes.

Lo anterior, enfatizó, en el marco de la discusión del .

Mencionó que en esas modificaciones se aclara que, para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no es acreditable que dicho gravamen se traslade por la adquisición de bienes o recibida cuando estos tengan por objeto únicamente indemnizar al asegurado.

Cabe recordar que el viernes pasado, este cambio fue presentado de última hora en un artículo reservado durante la discusión en lo particular del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026.

La propuesta que expuso en tribuna el diputado de Morena, Ricardo Monreal, recibió el apoyo del Partido del Trabajo y del .

En tanto que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano la rechazaron.

