Previo a la Semana Nacional de Educación Financiera 2025, Visa, socio oficial de la FIFA, desarrolló Futbol Financiero, una iniciativa global presentada en colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y la Asociación de Bancos de México (ABM). Mediante este videojuego, jugadores de cualquier edad pueden aprender sobre finanzas personales de manera divertida y efectiva.

Futbol Financiero busca empoderar a las personas , ayudándolas a tomar el control de su bolsillo con decisiones informadas y responsables, a través de herramientas y conocimiento.

En Futbol Financiero puedes seleccionar entre equipos y torneos masculinos y femeninos, así como la opción de cambio de idioma y el nivel de dificultad, entre otros. Para avanzar en cada partida, los jugadores deberán responder correctamente las preguntas y tomar las mejores decisiones sobre el bolsillo y administración de su dinero, en las distintas etapas del torneo.

Visa, Condusef y la ABM invitan al público en general y aficionados al futbol a aprender de finanzas personales en: www.futbolfinanciero.com.mx.