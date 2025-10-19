Más Información

Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

Veracruz, la tragedia que se pudo evitar; fallan 2 de 4 fases de alerta

En pobreza 38 % de los afectados por las lluvias

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

Mastectomía, la dignidad del cuerpo: Sobrevivientes de cáncer de mama enfrentan violencia estética

Pudimos ser Dubái, lamentan tabasqueños

Previo a la Semana Nacional de Educación Financiera 2025, Visa, socio oficial de la , desarrolló Futbol Financiero, una iniciativa global presentada en colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (), y la Asociación de Bancos de México (ABM). Mediante este videojuego, jugadores de cualquier edad pueden aprender sobre finanzas personales de manera divertida y efectiva.

Futbol Financiero busca empoderar a las personas , ayudándolas a tomar el control de su bolsillo con decisiones informadas y responsables, a través de herramientas y conocimiento.

En Futbol Financiero puedes seleccionar entre equipos y torneos masculinos y femeninos, así como la opción de cambio de idioma y el nivel de dificultad, entre otros. Para avanzar en cada partida, los jugadores deberán responder correctamente las preguntas y tomar las mejores decisiones sobre el bolsillo y administración de su dinero, en las distintas etapas del torneo.

Visa, Condusef y la ABM invitan al público en general y aficionados al futbol a aprender de finanzas personales en: www.futbolfinanciero.com.mx.

